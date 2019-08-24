【觀塘遊行】急救員背頸中兩彈傷　街坊飯後叫黑警　報稱遭警圍踢

市民今日（24日）於觀塘區發起「燃點香港，全民覺醒」遊行，遊行後再次演變成警民衝突。下午四時許，警方與示威者爆發衝突，警方多次施放催淚彈、胡椒彈、橡膠子彈等。示威者傍晚退至觀塘道，由於港鐵站觀塘線彩虹站至調景嶺站之間列車服務暫停，示威者步行至彩虹站離開，部分示威者前往黃大仙，防暴警員到場施放催淚彈驅散。期間懷疑有市民經過時呼叫「黑警」，他其後向記者報稱遭警方圍踢，亦有義務急救員中彈倒地受傷。

黃大仙防暴警施放催淚彈、胡椒彈等驅散示威者。（高仲明攝）

警方於黃大仙驅散期間，曾施放催淚彈、發射胡椒彈等驅散示威者，晚上9時許，於黃大仙附近吃完晚飯的李生稱，晚飯後出來看見龍翔道有一名警員持槍，即大叫「黑警，你射乜嘢，呢度民居嚟」，馬上遭數名警員包圍指他反抗，警員又將他左拉右扯，期間李生稱被警方踢了右邊小腿6至7下，李生表示期間自己完全沒有反抗。

防暴警員沿龍翔道在車輛之間向前推進，期間一名身穿白衣的女子，懷疑途經龍翔道時受傷，其頭部受傷流血，在場急救員將她帶到黃大仙廣場接受治療。

100米內背中兩彈傷

另外，一名義務急救員懷疑被警方發射的子彈受傷，於黃大仙車廂內接受同行急救員治療，眾人其後到達九龍塘站，在車站大堂的地上繼續治療。另一急救員表示，當時他們與警方相距100米，眾人正在離開，但傷者背部近頸位置，突然被不知名彈射中兩下，之後下肢乏力，躺在地上接受治療，所幸應沒有傷到脊椎。

另外，網媒《米報》記者被送上救護車送院，他稱被警方以橡膠子彈射中受傷。