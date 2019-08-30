幼稚園校長撐警稱不同立場可退學？　家長出示錄音證原意被扭曲

逃犯條例爭議持續升溫，事件引發多次警民衝突。今（30日）網上流傳一帖文指，青衣卓思英文學校暨幼稚園於家長會時，校長廖鳳香向家長表示，支持警方執法，若立場不同人士可為子女申請退學，甚至退回學費。不過有學校家長向記者家長會的提供錄音，發現內容不盡不實，有家長更認為發文的家長朋友「太偏激」。

在部份家長群組中流傳，表示網上流傳內容不盡不實，歪曲校長原意，有家長更認為發文的家長朋友「太偏激」。（鄧栢良攝）

記者今日到場了解，今日為K1學生第二天試學，而K2以上學生會於下星期正式開學。有K1家長向記者透露，開學前學校有舉辦家長會，而主要內容圍繞入學事宜，未有提及政治議題。而網上流傳的圖片在部份家長群組中流傳，表示網上流傳內容不盡不實，歪曲校長原意，有家長更認為發文的家長朋友「太偏激」。

校長：只希望小朋友能開心上課

另外，有家長又向記者提供當日家長會的錄音，其間校長提及學校辦學有兩個大原則，首先希望學生能有一個開心的校園生活；另外，根據課程指引，學校會推行包括國情教育、當中會有升旗禮、唱國歌、認識中國節日等活動，會於「幫助我們的人」之主題中，提及警察、護士、老師、醫生等。校長表示，課程不會就社會狀況作更更改，不過若家長對於學校想法持不同意見而要求退學，學生願意退回所交費用。校長強調，如學校與家長持不同意見，有機會影響小朋友的想法，她只希望小朋友能開心上課。

而校方在截稿前則未有回覆。