【8.31遊行】中水炮示威者親述手臂染藍感刺痛：最緊要保護電話

今日是「831」五周年，警方反對民陣831遊行，但仍有大量市民及示威者到港島區聚集。下午5時，警民爆發衝突，警方繼荃葵青遊行後，再次出動水炮車驅散示威者，水炮車三次發射水炮，其中兩次更發射藍色水劑。有示威者手臂明顯有藍色痕跡，未有特別避開水炮，並稱「最緊要保護電話」，惟手感刺痛，未知是受水炮車的水或催淚彈影響。

下午5時許，水炮車於政總西翼水馬陣內出動，並向天發射水柱，又一度射向夏愨道天橋上的記者群間，有記者即時退後，其後水柱再射向地面的示威者。及後水炮車於添華道向橋上示威者發射藍色水炮，大批示威者散開，部分示威者舉傘遮擋顔色水劑。傍晚6時，水炮車第三度發炮，於政總外發射藍色水，警方購入的三輛水炮車，當時已全數到達政總。

示威者手臂明顯有藍色痕跡。（余睿菁攝）

一名示威者表示，被警方的藍色水劑射中，手感刺痛，但未知是受水炮車的水或催淚彈影響。現場所見其手臂明顯有藍色痕跡，有指警方於智慧燈柱凃上熒光劑，以分辨示威者有否到達示威現場，他認為水劑亦可能有熒光劑，於紫外燈下會發光，但他未有特別避開水炮，並稱「最緊要保護電話」。現場義務急救員表示，未有接獲有人被水炮車射後的求助。

示威者又指，自己到現場的目的是想監察，「黑警係咪黑警，暴徒係咪暴徒」。他特地坐在警察與示威者中間，希望分隔開兩班人。他認為不是所有示威者都會是暴徒，同樣並非所有警察都是黑警。他又指事情已持續數個月，「淨係想快啲settle（平息），Back to normal （重回正軌），政治問題政治解決，而非街頭解決。」