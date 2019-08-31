【8.31遊行】警車前倒地　守護孩子黃伯指被警推　警：佢自己跌

晚上8時半，速龍於銅鑼灣揮警棍驅散人群，防暴警在軒尼詩道近SOGO對開設下防線，崇光門口爆發衝突，警方發射催淚煙，多人被制服。現場所見，有最少兩名女示威者被警方拘捕後，表示需要前往醫院，但警方未有理會，「守護孩子」參與者馬屎埔村民「陳伯」陳基裘及黃伯介入，黃伯更一度於警車前倒地，指混亂間遭警員推跌。陳伯質問警方為何當示威者及市民正在離開現場時用武力驅散，要求與在場指揮官對話。

現場有六輛救護車到達，但至少三輛未能尋獲召喚救護車的人士。（余睿菁攝）

現場所見，有最少兩名女示威者被警方拘捕後，表示需要前往醫院，但警方未有理會，之後有六輛救護車到達，但至少三輛未能尋獲召喚救護車的人士，「吉車」離開。陳凱興傳道表示，救護到達後未能找到被捕女子，一度想離去，現時再次進入現場，希望能尋獲需要送院人士，陳傳道又要求警方解釋為何未能將被捕示威者送院。

警方早前於例行記者會表示，送院決定是根據被捕人士有否提出需要即時送院，「我哋又唔係專業醫務人員，主要聼佢話，佢話想睇，我哋就安排」，又指同事沒有充足醫務知識，只會根據被捕人士所講作出安排。

（余睿菁攝） 警方制服多名示威者，陳伯於現場詢問被捕年輕人的名字，指希望之後能向有關部門協助被捕人士解決問題，惟指警察不會通融，直言「我很氣憤」陳伯又稱，親眼看到警方放完催淚彈，再由數方面夾攻圍堵青年，「退都無得退」。他表示「守護孩子」會攔截警方進攻，讓其他人可以逃離現場，「有法治的社會，點解會咁樣」

黃伯倒地 防暴警：佢自己跌架！

示威者陸續被帶上警車，「守護孩子」成員一直尾隨，其後成員之一的黃伯，於SOGO對開一輛警車前倒地。他報稱不適，現場社工引述一名警員稱「訓到聽朝啦！」陳伯與警員理論，指責警員無良，之後要求叫救護車協助黃伯。黃伯指自己膝頭痛，向警員稱「你唔好走！你話我假（扮不適）！我八十幾歲！」在場街坊質問警員，防暴警指「佢自己跌架！」現場十數名街坊指罵警察「走啦！老人家都搞！」，又大叫「黑社會！黑社會！」

救護員其後為黃伯的右邊膝頭包紮，之後用擔架抬上救護車。陳伯表示，當時情況混亂，幾名守護孩子成員想尾隨被捕人詢問他們的名字，「我地被警察粗暴對待」，又稱親眼見到黃伯被警察推跌。

黃伯接受治療後表示，剛才情況混亂，被警員推跌，又表示想跟著被捕人士，希望他們知道「你唔係咁孤單架！老人家都係到幫你」，黃伯指他們愛民主、愛自由，認為他們沒有做錯，「你想唔想香港變大陸咁！唔想緊係抗爭啦！」又認為「啲警察咁樣打細路仔你話岩唔岩啊？」被問及會否擔心被捕「八十幾歲咪拉我囉！」