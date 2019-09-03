【8.31遊行】國難五金拘八人檢記者證　負責人﹕網媒籌備中

8.31示威者自發遊行當日，「國難五金」在西營盤第三街「開舖」，隨即被逾50名警員包圍截查，並以涉嫌藏有攻擊性武器罪名拘捕六男兩女。警方在記者會上表示，警方接報指店外擺放可疑物件，到場調查後，檢獲通渠水、斧頭、棒球、強力吹風機、噴壺、懷疑假記者證等證物，認為被捕人士製攻擊性武器作非法用途。國難五金昨晚表示，今日（3日）下午4時在西營盤第三街的店舖作記者會交代事件。 【1623】關於被警方不合理對待，他需要諮詢法律意見，以決定下一步行動，包括是否私人控訴或向監警會投訴。 【1622】被捕員工已獲保釋，有足夠人手繼續營運店舖。 【1618】警方拘捕過程間，負責人指自己正與律師交涉，並在與指揮官了解，其間大批沒有委任證警員衝入店內，代表律師呼吸困難，負責人頭部受衝擊，左眼出現重影、視線模糊，故要求救護車。警方拖了90分鐘後，將他押上警車，到警署後才上救護車。到警署後，他受到無理辱罵，包括「曱甴」。 【1616】警方拘捕過程後，店舖如常營業，營業時仍多次被警方滋擾，不合理調查他們的顧客，在香港的營商環境及空間下受到無理打壓。他又指，第三街的店舖是國難五金長租，並指租約期未滿，而且即使被捕仍未蝕錢，故會繼續營業。貨品損失仍在點算中。

昨日（31日）下午，逾半百名警員調查位於西營盤第三街的「國難五金」臨時舖。（資料圖片）

【1614】對於警方指店舖出售的噴壺，與後巷擺放的通渠水結合後，可以成為是攻擊性武器，負責人直指香港也有天星小輪，也有鋼材店，如果以警察邏輯，香港是可以製作航空母艦，全港市民都可以成為被捕對像。他批評警方為拘捕而賊贓嫁禍，不負責任，破壞社會安寧，「我點做生意呢咁?」他提及早前警方拘捕人士，因為他們持有麵粉及糖，懷疑他們會製造粉塵爆炸，認為是恐怖指控。他指附近有不少超市，警方以他們的幻想可以製作出無數攻擊性物品。他認為條例是惡法，警方的應用及幻想成為攻擊香港市民的攻擊性武器。

【1611】警方稱被捕人沒有解釋檢獲的通渠水、斧頭用途，負責人指警方沒有給予任何時間予他們作解釋，亦沒有作出理解，他稱通渠水在五金舖已可以買到，並不是存放在其店內，絕不屬於其店舖。通渠水不屬於他們，警方只是指住通渠水指屬店舖所有，藉此檢控他們。他們已一而再，再而三聲明通渠水不是他們的貨品。所有貨品有來貨單據及出售單據。

【1610】至於警方搜獲的記者證上，負責人指是他旗下集團一個網絡媒體「染傳媒」，正在起動中，已在籌備階段。他指傳媒需要員工、平台，在起動階段時被警方誣蔑生存假記者證，對傳媒行業及傳媒身份安全構成嚴重威脅。他續指，Facebook專頁亦叫「染傳媒」，如果商業登記日後需要改動的話，記者證亦會作更動。有關記者證沒有派發予將會成為員工的人士，亦不曾行使過，而且記者證只是個樣本，不可能比一個電話為大。未知是否警方對記者證的理解不深入或知識有限，未能明白有關記者證只是樣本。

【1608】負責人李政熙表示，警方共拘捕八人，包括他、一名男客人，其他人為員工，被控以藏有攻擊性武器罪名。他們感到費解，指警方檢獲的物品是貨品，上址屬於私人地方，亦是合法租用店舖，貨物大部分是店舖產品。由於案件已進入法律程序，不方便講述太多。