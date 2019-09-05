【逃犯條例】旺角警署多晚被圍　附近報檔銷量增　時裝店生意跌

831警方進入港鐵太子站清場，一度衝上列車車廂追捕示威者，事發後有市民前往太子站外獻花，及後包圍旺角警署，高叫口號包括「黑警」及「五大訴求、缺一不可」等，警方經多次警告無效，出動防暴清場。 一連多晚有示威者包圍旺角警署，而鄰近警署一帶有不少商鋪，記者向店主了解生意是否受影響。有賣水晶的商店負責人稱，最近生意額少了一半，因港人晚上不敢外出。亦有服裝店店主稱，示威者於太子一帶聚集，對生意完全無影響，因現時是淡季，轉季時始會多人買衫，加上零售業市道自去年已開始下滑。做街坊生意的報攤檔主則稱，往年無馬跑的暑假報紙量會跌，今年多人關心反修例事件，令報紙銷量不跌反升。

831警方進入港鐵太子站清場，一度衝上列車車廂追捕示威者，事發後有市民前往太子站外獻花。（鄧栢良攝）

賣水晶的黃小姐稱，一般晚上10點才關門，惟近日多了示威者於太子聚集，警方前來要求早些收工。黃小姐稱，水晶生意主要做熟客，自8月開始，生意額少了一半，主要是因為平時客人夜晚不敢外出，「都有啲熟客話，我哋都唔出街住。」不過，黃小姐指生意額差除了因社會的示威，市道差亦是原因之一，黃小姐稱，自去年開始市道差，而水晶不是必須品，是奢侈品，客人可買可不買，最好生意是新年開始，因大家會買水晶轉運。

有賣水晶的店主稱，生意額差除了因社會的示威，市道差亦是原因之一。（鄧栢良攝）

商家稱去年開始市道差

記者訪問了多間商店，他們均稱，自去年開始零售業市道已差。賣服飾的陳小姐稱，示威者圍不圍警署，對她完全無影響，因示威者聚集時，她已關門，而生意額差是市道問題，「近一年來市道開始差，而賣衫年年都係由6月開始靜，因為係淡季，女士一般都係轉季先會買衫。」

陳小姐又指，示威者尚算和平，甚至很友善，她稱紅土遊行當天，有示威者行至旺角，逐間店鋪提醒，「警方舉咗旗。快啲閂門。」對於特首昨日終於宣布撤回逃犯條侈修訂，陳小姐認為，「講唔講撤回兩字都冇用，因為一定要成立獨立調查委員會，你一路唔成立，人哋都唔收貨。」

生意跌4成 以減價吸引客

另一主中年婦女服裝的店主洪小姐則稱，自反修例示威以來，生意跌了四成，其中八月生意最差，她認為是示威影響港人心情，令大家購物欲低，而她主打中年人生意，不少客人均表示心情沈重，「家庭中唔講政治，年輕一代要爭取係啱嘅，但係都唔可以咁激烈。」洪小姐稱，為維持店舖支出，以減價吸引客，而業主亦口頭承諾可遲交租。

有商店減價。（鄧栢良攝）

報檔多了人買報紙

反修例至今三個月，每周均有大型集會活動，報攤檔主何先生稱，往年無馬跑的暑假報紙銷量會跌，惟今年暑假多了街坊買報紙，特別是逢星期一，因每周日均有大衝突的事件發生，市民關心時事，「以往星期一會靜，依家星期一最好生意。」何先生稱，示威後留意最大的變化是街道上少了拖喼的內地自由行，每年開學前均有不少內地家長來港掃貨，今年少了很多，「條街少咗人，少咗自由行，買嘢、食嘢唔使排隊。」問及示威者包圍旺角警署對其影響如何，何先生稱影響不大，因報攤下午時份便收檔。

太子一帶有不少花店，有花店店主稱，示威對生意影響不大，因暑假前後沒有特別節日，是賣花的淡季，要到聖誕、新年生意額會好些。