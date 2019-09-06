【逃犯條例】坑口私人屋苑禁警進入　警方曾稱日常執法受影響

昨晚，警方於坑口站清場時，追捕示威者至坑口安寧花園範圍時，再遭屋苑保安及居民以「私人地方」拒絕防暴警進入。過去三個月的反修例示威中，警方多次欲進入私人地方追捕示威者時，均遭拒絕，警方曾於例行記者會上稱，禁警進入私人地方，影響警方日常執法工作。

安寧花園保安拒防暴警進入屋苑內。（賴南秋攝）

昨晚當防暴警由港鐵坑口站追趕至安寧花園欲進入屋苑時，遭居民反對，近百名居民要求警方離開，雙方爭執，一名年約七旬的男保安到場，隻身擋在警方防線前，要求警方離開，稱「呢度私人地方」。

今早記者再往安寧花園，未見到涉事夜更保安，相信已收工。屋苑管理處表示，昨晚在沒有罪案發生情況下，有警員進入屋苑範圍，其間有居民在屋苑內與警員爭執，屋苑保安人員於是到場調停。對於警員可否到屋苑執法，職員未有正面回應。

有屋苑張貼通告，除有手令，否則不同意警方進入私人屋苑。（資料圖片）

自六月起出現連串反修例示威以來，警方因多次闖入私人地方執法而令市民不滿，其中警方進入沙田新城市廣場事件，更令新城市廣場詢問處成為被包圍對象，連日來多人前往商場要求交代。根據《警隊條例》，警方只有在持搜查令或涉事地方有「須予以逮捕的人」才可進入私人屋苑範圍。

警曾稱私人地方拒警進入 影響執法工作

現時不少私人地方拒絕警方在沒有搜查令的情況下進入，包括IFC及多個私人屋苑。警方曾於上月的例行記者會上稱，私人地方不讓警方入內，影響警方日常執法工作。警察公共關係科總警司謝振中表示，不會主動進入商場巡邏，但強調有責任回應市民要求，亦有權力進內作出拘捕，「有人先犯法警員才需執法」，希望市民分辨和平示威與暴力行為。

警方亦曾去信「香港物業管理公司協會」，表示根據香港法例第232 章《 警隊條例 》第50(3)條，如警務人員有理由相信任何須予逮捕的人置身在某處，警員提出要求時，居民或管理處職員須容許他們自由進入以便搜查；第50(4)條表明，為避免須予逮捕的人有機會逃離，警務人員在無手令下，進入任何地方的外部或內部的門或窗均屬合法，亦可強行闖破任何地方。