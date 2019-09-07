【9.7機場】送機人士巴士站外休息被要求離開　「我冇做任何嘢」

機管局早前申請延長機場集會禁制令，今日再有人發起倒塞機場行動。今早開始便有警員在機場戒備，亦有機管局職員要求在場逗留的人士離開。而下午，有報稱是來送機的市民，也被警員記錄身份證，並遭要求離開，他們對此感到驚恐，憂外出的自由也會失去。

十數名警員包圍三名便裝坐下休息的人士，記錄其身份證，隨後機場管理局職員宣讀禁制令，要求三人離開，並稱若沒有合理原下在機場逗留，或涉及遊蕩。其中一名被要求離開的女士表示，她們今天只是來機場送機，並坐下休息，結果被警員包圍且趕離，對此感到非常驚恐。

三名稱是前來機場送機的人士被警方記錄身份證，其後被機管局要求離開。（張嘉敏攝）

下午接近三時，有兩女一男安坐機場外巴士站附近的長椅時，遭警員包圍及記錄身份證。被記錄身份證的駱小姐表示，他們今天只是來送朋友機，然後因感到不適，故坐下來休息大約半小時至45分鐘，期間甚麼都沒有做。然而，他們遭警員包圍，並被記錄身份證，警員未曾對他們解釋記錄身份證的原因，駱小姐對此感到緊張和驚恐。「我冇做任何嘢，我冇帶任何嘢，我咩都冇，我坐係到既自由都冇，我又冇犯法。」

機管局職員向三人讀禁制令內容，並要求他們離開。（張嘉敏攝）

另一名正在坐下的市民趙先生表示，警方做法形同製造白色恐怖。「見到你係學生，著黑色衫就查你身份證，好驚慌，無啦啦出街都冇自由。」

大約十分鐘後，機管局職員前來向她們宣讀禁制令，要求她們離開。該名職員表示，根據臨時機場禁制令，不得在沒有合理原因下在機場逗留部分入口，指她們正在機場遊蕩，故可能會採取執法行動，要求坐下的三人立即離開。警員隨後上前要求三人離開，他們就表示坐下等到有車便會離開。

機管局律師宣讀向在機場逗留人士讀禁制令內容。（張嘉敏攝）

記者上前追問該名機局管職員執法理由，以及如何判斷市民是否在機場遊蕩，惟該名職員離開及謝絕回答。而另一名報稱是機管局律師的男士亦沒有回應執法問題。

謝小姐表示，巴士每一小時一班，因此她坐在花槽邊等車，卻被警方及機管局職員要求離開。（王譯揚攝）

另一名在機場外花槽休息等車的市民謝小姐，也遭機管局職員及警員要求離開。她表示，自己原本與在機場工作的朋友相約於機場，然而來到發現不得進內，就算朋友出來也不能帶她進機場，故決定離開。然而，她本打算乘搭的A73巴士，要等候一個鐘頭才有一班車，因此她就坐在巴士站旁的花槽等候。惟機管局職員及警員上前表示，現時機場有禁制令，叫她不要阻礙機場運作，要求她離開。

「我又唔入得去等，出面等一個鐘頭車，搵個位坐下，咁都唔得。」她說得時候也表現驚恐，一說時也有警察在旁，逼著要離開，惟巴士未到，不知可以到哪裡。謝小姐續指，剛才往機場時，在巴士上已看到警察上車，對車上的人查身份證及袋，而她表示，警察只會查年青人，至於中、老年就不會查，甚至「有傾有講」。