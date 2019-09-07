【9.7機場】四人太子請願　撞正示威者轉車　港鐵離奇封站記

8.31港島遊行後，警員進入港鐵太子站內追捕示威者，期間多人受傷。有市民認為警員處理手法不當，連日有市民到太子站外獻花及聚集示威，並要求港鐵公開當晚的閉路電視。今日下午，光復紅土發起人李軒朗聯同一眾九龍西地區人士繼續就事件發起行動，到太子站提交請願信，要求公開當晚閉路電視片段。期間未有其他示威者聚集，而四人交請願信後，港鐵隨即因確保乘客、員工及鐵路設施安全為由封站。

下午約四時，九龍角落主席李軒朗一行四人，到太子站要求向車站站長遞交請願信，呼籲港鐵盡快公開閉路電視片段，將當日的真相還原。他們表示如果港鐵車長不接信，或有進一步行動。他們拍打職員通道鐵即表明來意，但沒有人出來回應及接信。在場人士一度起哄要求「出嚟呀！」最終李等人表示會將信件放在地上。

港鐵隨即公佈，太子站因有公眾活動，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，現暫時關閉。觀塘綫和荃灣綫來回方向列車亦不停太子站。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。而太子站內就有十數名警察，另有警犬戒備，現場未有示威者聚集。

有原本在東涌的示威者打算轉戰其他區。（徐嘉蒓攝）

20多名原先在東涌站上車的示威者，本來打算到德福或者牛頭角再聚，而途中他們聽見太子有警員戒備，故打算取消計劃。他們一落車便聽見港鐵廣播封站及不會停車，他們隨後四散。同時，港鐵職員亦要求站內所有人離開，包括記者和店舖職員。港鐵出口拉下大閘，期間有數名市民於閘外無法進內，質問封站的原因。

大角咀社區主任李傲然指，今次是用最和平方式表達訴求，早前已研究過法庭禁制令，認為遞信的舉動不會犯法。但李指，剛才所見，他們拍門多時仍無人接信，認為反映了港鐵內心的怯懦。

李續指，831後見到港人已對太子站發生的事有恐慌，因此重申訴求是向港鐵要求公開cctv片段，因「香港人需要一個真相」。李批評港鐵近日的措施是小題大造，「小小事就關站，對市民聲音亦不屑一顧，我哋希望當日公眾傷亡嘅真相可以早日重見天日。」

有人繼續到太子站外獻花。（徐嘉蒓攝）

太子站封站後，仍有不少市民到近旺角警署的地鐵出口外獻花。潘先生帶同8歲及6歲兒子，到場獻花。兩名孩童表示獻花獻給「哥哥姐姐」及「死咗既示威者」。潘先生表示，帶同兒子上完興趣班後順道來獻花，他有向兒子說明831太子站事件，相信兒子理解。