【9.8集會】黑衣人潮重回港島　外傭火陣外圍聚餐

反對《逃犯條例》修訂示威浪潮持續近三個月。每逢周六日港島街頭人潮，由昔日享受假日外傭變成黑衣示威者。今日（8日），示威前線再度回到港島中環一帶，外傭在黑衣人潮與防線間度過異樣的假期。

是日中環，有示威者與休假女傭擦身而過。（李智智攝）

今午，有團體在中環遮打花園舉行祈禱會，再流水式遊行至美國駐港總領事館遞交請願信。但隨防暴警於中環站集結、示威者破壞港鐵設施，戰火再度蔓延。數十名外傭原在中環聚餐亦因而逃命。部分巴士外出現外傭人龍，爭相排隊上車。

菲律賓女傭Matilda與Lora是逃離中環的其中一名外傭。Matilda來港逾20年，她坦言是第一次在港經歷遊行示威現場。自6月9日以來，Matilda因應香港示威遊行而一改假日到港島聚餐的習慣。她今天因有同鄉邀請才回到中環，鉅料便遇上警民對峙前線。

有外傭因應局勢變化，離開慣常的聚餐地點。（李智智攝）

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另一名來港逾20年的女傭Lora，同樣是自6月9日後再沒到中環。她指，僱主不時會溫馨提示她周六日哪區有遊行示威，提醒她出門要小心。一周只有一日假期，她坦言對休假被毀有點傷心。Lora又指同鄉間曾流傳，六月初一名菲律賓同鄉在拍攝期間被警方拘捕，因此這次亦因擔心被波及而盡快逃離現場。

不過有人逃亡，亦有人處變不驚。約下午5時30分，在中環香港滙豐總行大廈外，仍有外傭繼續席地進餐。外傭Clara來港11年，面對擦身而過的黑衣示威者，她選擇繼續與友人進餐。她指，在菲律賓常有人持真槍打仗，因此對港式示威不太害怕。