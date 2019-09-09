【罷課】沙田聯校人鏈惹街坊不滿　紅衣婦掃手機再抓參加者手臂

今日（9日）全港多間中學發起人鏈活動，沙田區禾輋及瀝源五所中學亦響應，組成數百米長的人鏈。惟至早上近八時，有附近居民疑不滿學生組成人鏈，打跌參加者的手機，並出手抓其中一名女參加者的手臂，事件驚動警察，最終該名女士賠錢了事。

參加者陳小姐被人抓傷。 （黃桂桂攝）

參加者陳小姐表示，早上近8時左右，一名身穿粉色上衣的女士走到禾輋商場外，一邊用手機拍攝人鏈，一邊指罵參加人鏈的人是「破壞香港」。陳小姐旁邊的李先生隨即拿出手機拍攝該名女士，該女士見狀，「情緒開始激動，拎住手機嘅手係咁震，行過嚟一下掃跌個男仔嘅手機。我見到即刻唔畀佢走，話要報警，佢就用隻手抓我右手手臂，仲突然錫咗我手臂一手，好驚。」陳小姐憶述。

大約過了十五分鐘，有數名警員到場調停，掃跌手機的伍女士願意道歉，並賠償500元予李先生修理手機。陳小姐及李先生接受伍女士道歉，雙方達成和解。

襲擊人的伍女士指，她承認錯誤：「我知我錯了，衰衝動，衝動是魔鬼！」（黃桂桂攝）

問到伍女士為何要攻擊參加人鏈的人，她承認錯誤：「我知我錯了，衰衝動，衝動是魔鬼！」又指她明白每個人有不同的政治立場，「但不應將政治帶入學校，學生只有十幾歲，思想都未成熟，未必真係知發生咩事，點解要搞到佢哋，污染佢哋，阻住佢哋學業呢？」她又指拍攝照片，是想把照片發給朋友，讓朋友知道有學生在做一些「破壞香港」的行為，叫朋友要有所警惕。

陳小姐則不同意伍女士的說法，她認為中學生已經是受教育的人，有能力判斷是心非，「佢哋父母都會灌輸自己政見畀佢哋，點解佢哋唔受父母影響但受其他人影響？佢哋都有自己思考。」