【逃犯條例】海洋公園暑假入場率跌26%　停招聘、改聘合約制員工

反對修訂《逃犯條例》運動由六月持續至今，旅發局公布8月份上半個月訪港旅客數字下跌約三成；海洋公園發言人指，因訪港旅客數目大減而暑假的總入場人次按年下跌26%。海洋公園採取多項成本控制措施，如暫停聘請非必要職位及採用合約形式聘用員工。

平日最受歡迎的海洋奇觀，通常人多至難以拍照，惟記者到訪當日可伸手慢慢拍照。(資料圖片) 《香港01》記者上周到海洋公園及香港迪士尼樂園視察，發現兩個主題樂園的人流非常稀少。海洋公園全部遊戲設施不用排隊便可進入，連平日最受歡迎的海洋奇觀，通常人多至難以拍照，惟記者到訪當日可伸手慢慢拍照。

總入場人次按年跌26% 暫停聘非必要職位員工

海洋公園發言人指，公園六月及七月份的入場人次符合預期，主要是由於推出「買二送一」門票優惠、VR機動遊戲及「夏水戰」節慶活動。而公園八月的本地人入場縱使與去年相約，但因受訪港旅行團及自由行遊人數目大減影響，總人場人次跌幅顯著，七月及八月的總入場人次按年下跌26%。

續指，因應現時的營運環境，在不影響公園的服務和演藝質素，以所有員工和遊人的安全為前提下，海洋公園採取多項成本控制措施，例如除了對維持公園日常運作必要的職位外，已暫停聘請其他員工，並在有需要時採用合約形式聘用員工。公園所有部門會嚴謹地審視資源及運作所需，以確保能有效地調配人手，維持公園的優質遊園體驗及最高的安全標準。

香港迪士尼樂園較昔日冷清，觀賞巡遊能輕易獲得頭排位置。（資料圖片） 香港迪士尼樂園的情況與海洋公園相似，以往熙來攘往的迪士尼樂園美國小鎮大街，僅得零星人士，部分店鋪更不見顧客；觀賞巡遊能輕易獲得頭排位置；大部分遊樂設施基本上不用等候，「星戰極速穿梭」更出現只有一名乘客乘搭的情況。

香港迪士尼發言人指，他們與本港整體旅遊業界面對的環境相若。香港迪士尼會謹守崗位，繼續致力為賓客提供充滿創意元素的娛樂項目，以及優質服務，並推出適時優惠，吸引本地與世界各地賓客到訪。