【社區大合唱】大埔、沙田、油塘多區居民晚上接力大合唱

《逃犯條例》修訂風波至今，社會上出現接連發生示威衝突，除了集會遊行，有市民以不同方式表達反對修例的聲音，包括築人鏈、默站活動等，而最近一首歌曲《願榮光歸香港》響徹不同場合，繼周一及周二於太古城、將軍澳、大埔、黃大仙等，今晚一連第三晚有市民在沙田新城市廣場、大埔超級城、荃灣廣場、油塘大本型、香港仔等各區商場高唱歌曲，以歌聲表達訴求。 攝錄：王海圖

新城市廣場大批市民聚集，迫滿地下中庭及樓層圍欄。（余俊亮攝）

鑽石山荷里活廣場市民亮起手機燈，並舉高手高唱《願榮光歸香港》。（羅國輝攝）

市民逼爆新城市廣場 30警到場強光照記者

於沙田新城市廣場，晚上近9時大批市民企滿中庭及各樓層圍欄，於9時正市民高唱《願榮光歸香港》，其後又高叫「沒有暴徒只有暴政」等口號。另外大會堂外亦有大批市民舉起手上燈光，不時高叫口號。一名市民帶同樂器低音號，為在場人士合唱《願榮光歸香港》時伴奏，至晚上10時許市民陸續散去。其後沙田站近連城廣場，有早前聚集人士疑因掛起標語及於地面噴漆，有職員報警求助，近30名警員到場，有警員其後用強光電筒照向在場人士，其後又照向在場記者，引起部分在場記者不滿理論，警員其後登車離去。

另外於油塘大本型，晚上9時許大批市民聚集於商場內中庭及各樓層，市民不斷高叫口號，並亮起手機燈。現場人士指有人士早前於網上表示如有50人合唱就會裸跑，在場人士高呼「找數」，其後有近7名男子脫去上衣，在場近百名人士拍手歡呼。市民為反修例運動中傷者進行低頭默哀，人士其後陸續散去。

荃灣廣場市民懸起四張直幡。（賴啟燊攝）

荃灣廣場市民繞圈慢跑 修復連儂牆

於荃灣廣場，晚上8時許大批市民陸續聚集於地下及各層圍欄位置，市民不時高叫「香港人加油」及「五大訴求缺一不可」等口號。有人於樓層圍欄外懸起四張直幡，寫有「五大訴求、缺一不可」及「荃民葵手、捍衛我城」。現場有市民播出音樂，在場人士低頭默站，市民其後於廣場地下位置繞圈慢跑，其間高舉手機燈及拍手高唱《We Will Rock You》等歌曲。至晚上10時由荃灣廣場離開的市民，陸續步行到荃灣港鐵站外天橋連儂牆進行修復，包括張貼便條等。

大埔超級城晚上有逾百市民聚集。（黃廸雯攝）

市民用手機燈及紙張製成孔明燈。（黃廸雯攝）

沙田大會堂外，大批市民亮起手上燈光。（余俊亮攝）

持續更新內容

【2250】新城市廣場：沙田站近連城廣場，有早前聚集人士疑因掛起標語及於地面噴漆，有職員報警求助，近30名警員到場，有警員其後用強光電筒照向在場人士，其後又照向在場記者，引起部分在場記者不滿理論，警員其後登車離去。

【2228】油塘大本型：市民為反修例運動中傷者進行低頭默哀，人士其後陸續散去。

【2220】油塘大本型：現場指有人士早前於網上表示如有50人合唱就會裸跑，在場人士高呼「找數」，其後有近7名男子脫去上衣，在場人士拍手歡呼。

【2217】荃灣：由荃灣廣場離開的市民，陸續步行到荃灣港鐵站外天橋連儂牆進行修復，包括張貼便條等。

【2210】大埔超級城：在進行最後一次「安歌」後，聚集市民陸續離去。

【2200】荃灣廣場：市民高呼「915，維園見」，有參與人士指稍後會到荃灣修復連儂牆。

【2150】新城市廣場：一名市民帶同樂器低音號，為在場人士合唱《願榮光歸香港》時伴奏。

【2140】荃灣廣場：市民繼續圍圈慢行，拍手高唱歌曲《We Will Rock You》。

【2130】荃灣廣場：市民於廣場地下位置繞圈慢跑，其間高舉手機燈及唱出一首卡通片主題曲及叫口號。

【2120】油塘大本型：大批市民聚集於商場內，市民不斷高叫口號，並亮起手機燈。

【2105】荃灣廣場：現場有市民播出音樂，在場人士低頭默站。有市民於樓層圍欄外懸起四張直幡，寫有「五大訴求、缺一不可」及「荃民葵手、捍衛我城」。

【2100】沙田新城市廣場：大批市民企滿中庭及各樓層圍欄，於9時正市民高唱《願榮光歸香港》，其後又高叫「沒有暴徒只有暴政」等口號。大會堂外亦有大批市民舉起手上燈光，不時高叫口號。

【2055】荃灣廣場：商場內同樣有大批市民聚集於地下及各層圍欄位置，市民不時高叫「香港人加油」及「五大訴求缺一不可」等口號。

【2050】大埔超級城：商場C區有逾百名市民聚集，有街坊自派發歌詞紙張，亦用紙摺成孔明燈寫上「五大訴求缺一不可」等字眼。