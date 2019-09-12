【社區大合唱】多區齊唱願榮光歸香港　千人逼爆時代廣場

《逃犯條例》修訂風波逾三個月，網民合力創作的歌曲《願榮光歸香港》連日響徹社區，今晚繼續有多區舉行大合唱活動，包括中環IFC、銅鑼灣時代廣場、元朗YOHO MALL、深水埗西九龍中心、青衣青衣城、觀塘apm及麗港城等，表達對五大訴求的堅持。 各個地點有數百至逾千名市民聚集，時代廣場眼看千人；而前學聯前副秘書長岑敖暉及何潔泓則現身西九龍中心；元朗站一度有持不同意見人士揮舞五星旗，各區活動最終和平散場。

「多啦A夢」現身中環IFC 市民唱到喊

晚上約7時，近千名市民參與中環IFC快閃大合唱，人群偏布IFC各樓層及中庭，「五大訴求，缺一不可」橫額高掛，部分人亮起手機燈形成燈海，有人身穿「多啦A夢」服飾，有人自製燈籠，寫上「光復香港，時代革命」。市民高呼「五大訴求，缺一不可」等口號，並隨着音樂聲合唱《願榮光歸香港》，其間有人感動落淚。及至晚上約8時10分，市民將右手放在心口，最後一次合唱後散去。

銅鑼灣逾千人逼爆時代廣場

中環IFC市民散去的同時，在銅鑼灣時代廣場開始有大量市民聚集，在場高呼口號及大合唱，現場所見逾千人，有爆逼時代廣場之勢，部分人手持黃色迷你燈籠，寫有「沒有暴徒，只有暴政」等字眼。他們在晚上約9時一度散走，其後部分人又迅速聚集，一直合唱至晚上約10時40分。

學聯前副秘書長岑敖暉及何潔泓現身西九龍中心大合唱。（賴啟燊攝）

市民自發樂管伴奏 岑敖暉何潔泓現身西九龍中心

另外各區大合唱均定在晚上9時集合開始，包括深水埗西九龍中心、元朗YOHO MALL、青衣青衣城、觀塘apm及麗港城等。多個地點市民自發以各種樂器作伴奏，例如深水埗西九龍中心有人用牧童笛、中樂笛子、口琴合奏；元朗大合唱則有小提琴伴奏；觀塘則出現多支管樂器，猶如一支小型管樂團。雖然民陣申請周日舉行的遊行被警方反對，目前正處上訴，但市民仍不忘宣傳，高呼「915維園見」。在今年5月宣布分手的學聯前副秘書長岑敖暉及何潔泓，於深水埗西九龍中心大合唱現身。

元朗站天橋垃圾桶遺五星旗 散場時有人跳閘

及至晚上約10時，各區活動逐步結束。元朗站有人打開遮掩，疑有人嘗試破壞閘機，其後見閘上貼有抗議文宣。另外，有多人跳閘入站，閘機不斷發出聲響。而較早時間，曾有持不同意見人士在元朗站附近揮舞中國五星旗，其後有旗幟留在垃圾桶。整晚活動未有發生衝突，和平散場。

↓觀塘apm商場及麗港城大合唱圖片↓

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↓青衣城大合唱圖片↓

↓深水埗西九龍中心大合唱圖片↓

↓元朗YOHO MALL大合唱圖片↓

大批市民在元朗YOHO MALL大合唱，其間以右手遮蓋右眼，表示「警察還眼」。（曾梓洋攝）

↓銅鑼灣時代廣場大合唱↓

（羅國輝攝）

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↓中環IFC快閃大合唱圖片↓

近千市民晚上7時開始中環IFC聚集大合唱。（羅國輝攝）