【9.14集會】天水圍遊行被禁　數百示威者「行街」　警舉藍旗警告

由民間發起的天水圍「親子遊行」，原定今日（14日）由天秀公園遊行至天水圍西鐵站，惟不獲警方發出「不反對通知書」。下午3時半，逾500名身穿黑衣的人士響應呼籲到天水圍「行街」，示威者佔據天秀路行車線，有人舉起美國國旗，其後步行至天華路，至下午近4時，天瑞路有20至30名防暴警員手持長盾、散彈槍設立防線，並舉起藍旗，警告在場人士正在參與非法集結，呼籲在場人士離開，否則用武力驅散。

下午3時半，逾500名身穿黑衣的人士響應呼籲到天水圍「行街」。（陳康智攝）

約下午2時30分，天秀公園開始有人聚集，至下午3時半，逾500名示威者在天秀公園的空地聚集，響應呼籲到天水圍「行街」。示威者不時高叫「光復香港，時代革命」等口號，現場有示威者揮動美國國旗，期間有人播放美國國歌。另外，有人在現場以各種樂器演奏歌曲《願榮光歸香港》和《試問誰還未發聲》。眾人其後佔據天秀路馬路兩條行車線，步行至天華路。

天瑞路有20至30名防暴警員手持長盾、散彈槍設立防線，並舉起藍旗。（陳康智攝）

至下午近4時，天瑞路有20至30名防暴警員手持長盾、散彈槍設立防線，並舉起藍旗，警告在場人士正在參與非法集結，呼籲在場人士離開，否則用武力驅散。現場一名男子手持揚聲器，向警方方向呼叫「不要再為共產黨賣命」，又稱「大家都是香港人，不應該自己人打自己人」及後示威者步行到天華路，與約100名防暴警員對峙中，雙方相隔約50米，部分示威者則走進商場。

天瑞路仍有防暴警員戒備，大批市民於行人天橋及頌富輕鐵站聚集，向防暴警察表達不滿，防暴警察未有回應，現場所見大部分示威者已離開，有車經過需要調頭離開。港鐵表示，由於天水圍區有公眾活動進行，活動路線靠近輕鐵路線個別路口，為審慎起見，輕鐵服務作出調整，705 及 706 線維持12至13分鐘一班；751 線維持14至15分鐘一班；761P線維持13至14分鐘一班。