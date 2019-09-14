【9.14集會】睇電視見23歲兒子被捕　淘大居民持住戶證落商場搵仔

淘大商場大批愛國人士到商場揮動國旗及唱國歌，與在場人士及青年引發流血衝突，打鬥間有人受傷，警方到場制服並帶走多人。商場內多處血跡斑斑。有有目擊者指，當時於淘大商場內有十多名帶口音中年人士襲擊街坊打扮的青年，包括箍頸及打頭，導致血跡遍地。 於商場一帶將多名人士制服帶走，部分為身穿黑衣的青年，一名展示出淘大花園住戶證的男子，指其兒子落街食飯被警方制服帶走，他質問警員為何要拘捕其子，但警員未有解釋，他斥警方濫捕。

淘大商場近300名愛國人士到商場揮動國旗及唱國歌，其間與在場人士發生爭執，有人被打傷。（李澤彤攝）

今午於九龍灣淘大商場，近300名愛國人士到商場揮動國旗及唱國歌，又不時高叫「支持警察」等口號，有關人士與在場市民及青年出現口角及發生爭執，有人被打至流血，大批警方到場後，於商場一帶將多名人士制服帶走，部分為身穿黑衣的青年，另外亦有街坊打扮的人士被警員帶走，引起在場市民不滿指罵，場面一度混亂。

走廊遺下血跡血紙巾 目擊者：施襲人士被警放走

衝突過後，於淘大商場內有走廊位置遺下打鬥痕跡，有染血紙巾被遺於地上，地面亦有多處血跡。有有目擊者指，當時於淘大商場內有十多名帶口音中年人士，襲擊四名街坊打扮的青年，包括箍頸及打頭，導致血跡遍地。其後警員到場，有施襲人士向警員聲稱自己被襲擊受傷「嗌好痛」，其後有關人士獲警員放行。

電視見兒子落街食飯被捕 男住戶：見到後生仔就拉！

一名展示出淘大花園住戶證的男子楊先生，指自己的23歲兒子是被警方拘捕的青年之一，他指兒子較早時稱到樓下吃飯，只是身穿街坊打扮及手持銀包，其後楊先生指從電視新聞上見到兒子被多名警員按地拘捕，於是即時跑到商場，他指有向警員表示自己為被捕人的父親，質問為何要拘捕其子，但警員未有解釋，至今他仍未能找到兒子，怒斥警方野蠻濫捕「同黑社會無分別，見到後生仔就拉！」。