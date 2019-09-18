【山竹一周年】都爹利街石階未復修　關注組：對古蹟保護不足

去年九月超強颱風「山竹」襲港，市區被吹至滿目瘡痍，位於中環都爹利街的百年石階及四枝煤氣燈也受強風影響，石階崩裂破爛，三枝煤氣燈損壞。然而一年過去，石階及煤氣燈尚未成功修復。有地區關注組批評，政府遲遲不願修復石階，做法如同漠視本地古蹟的保護工作。

已有百年歷史的中環都爹利街石階及煤氣燈。（資料圖片）

中環都爹利街一段由花崗石建成的石階，建於1875至1889年間。石階兩端樹立了四枝煤氣燈，為本港碩果僅存的煤氣路燈，現由中華煤氣公司管理及提供日常保養工作。四枝煤氣燈屬於雙燈泡羅車士打款式，只有四呎高，與當時九呎高的煤氣燈不同，故能立於石躉上，成為該路燈的一大特色。日治前後，煤氣燈一度停用，直至1948年2月29日重見開明。後來電燈普及，取代了煤氣燈，該四枝古燈便成為了本港僅有會照明的煤氣燈，每日傍晚六時至清晨六時亮起。到1979年，政府將石階與煤氣燈列入為法定古蹟。

一年前山竹吹襲後，都爹利街石階及煤氣燈的損毀情況

百年花崗石石階嚴重損毀，部分扶手位置崩裂，有三枝煤氣燈亦斷裂，當時更有氣體洩漏的情況。（資料圖片/ 吳子生攝）

+ 4 + 3 + 2

石階路燈被毀一年 工程尚在進行中

去年九月山竹襲港，強風摧毀了都爹利街的百年石階及煤氣燈。石階的部分石塊爆裂，扶手亦見崩缺，3支煤氣燈斷裂倒地，其餘1支煤氣燈的燈罩也有受損情況，更有氣體洩漏。然而一年過去，石階及煤氣燈仍未修復完成，扶手位置被遮蓋。記者去到都爹利街時，有工程人員正為石階及煤氣燈進行維修工程，有維修的師傅指，樓梯已大致維修完成，其後會再修理路燈。據觀察，石階的扶手崩缺位置尚未修補。

+ 2

潰爛情況與年前無異 政府被質疑無認真處理

中西區關注組召集人羅雅寧表示，如今石階和煤氣燈的潰爛情況與一年前無異。她指，在上年山竹吹襲之後，石階的石面爆開，有磚頭外露，同時有樹斷裂，損毀非常嚴重。然而，當時預計路政署會很快將其修復，惟一年之後，仍與吹襲後的模樣相近。「用蓬遮蓋石階一年，完全不雅觀。保護亦做得不夠好，石階頂部亦沒有被掩蓋。」她透露，曾與署方人員聯絡，得悉煤氣公司會處理煤氣燈，並正向英國原廠方洽談數支煤氣燈到港。

這個盛載香港人回憶的古蹟慘遭天災破壞，其後長期遭一塊綠色帳篷遮蓋，羅雅寧批評政府遲遲不願修復做法不當，對於法定古蹟保護不足。她說，都爹利街石階與煤氣燈是當區非常重要的地標，也是極具歷史價值的古蹟，但復修工程拖延一年，難以接受政府的做法。她指，幸好今年沒有大型天災襲港，才避免了損毀情況進一步惡化。

中西區關注組召集人羅雅寧表示，政府對於法定古蹟保護不足，猶幸今年風災不多，石階及煤氣燈的損毀未有惡化。（資料圖片）

政府被批處理保育熱誠不足

全民保育行動發起人袁智仁認為，政府處理保育工作過份緩慢。「破壞做得好快，之前都係幾個月，但今次一年」，他指，石階及煤氣燈的維修工程反映出政府對保育的投放與熱誠相當小。他續指，政府一直以來的政策都是「重發展、輕保育」，例如是動漫基地和綠屋的計劃工程進展也是非常緩慢，而且保育的規劃反覆。

保育人士建議設立保育部門

袁智仁建議政府應設立特定部門處理文化保育事項。他解釋，目前古蹟文物的保育由發展局負責，但發展局的主責是開發土地，對於保育的投放相對較小，「保育都做唔好，點說服人你能夠開發其他土地？」同時其他保育工作亦由不同部門主理，例如是地區文化由民政局負責、工匠小販等則由食衛局負責，他認為文化保育應該由一個專責部門統一處理，以加快效率及專門性。

全民保育行動發起人袁智仁批評政府對文物保育熱誠不足，倡設立特定部門，管理文化及保育事項。（資料圖片／李智智攝）

路政署曾打算加固石牆 未動工已遭摧毀

翻查資料，2013年路政署曾就石階及煤氣路燈作文物影響評估，並建議改善或加固護土牆。採納的方案中，建議在原有的護土牆上，安裝大約16米長，水平及垂直間距為 1 米之泥釘，此舉會形成一個完整的結構，提高結構穩定性，以及防止現有的砌石牆造成弱脆性破壞；並預留300毫米空隙建造250毫米厚砌石面的表牆，讓石牆樹有更好的生長環境。署方去年再提修訂，惟未動工已遇「山竹」來襲，石階亦遭破壞。

路政署料復修工程於今年底至明年初完成

負責復修工程的路政署回覆查詢時表示，現正為都爹利街石階及煤氣路燈進行維修，工程料於今年底至明年初完成。署方指，受山竹吹襲影響，其中一盞煤氣路燈斷為兩截，其餘三盞損壞較輕，古蹟辦已記錄及保護所有散落的可移動構件以及其損毀情況，供路政署貯存作為修復用途。署方又指，古蹟辦已聘請都爹利街煤氣路燈的英國原生產商，為已損毀的煤氣路燈進行詳細檢查和專業修復；署方亦已聘請文物修復顧問及修復歷史建築的專業承建商，安排為受損古蹟的石階及石欄杆進行修復研究及工程。

經典電影場地 中區的殖民地歷史見證

這段百年石階和煤氣燈不單具時間考驗，更加印證了不少香港人的共同回憶。石階充滿英式風格，古舊而浪漫的味道，是許多經典電影、電視劇和音樂MV取鏡的地方，包括周星馳電影《喜劇之王》和張國榮主演的《金枝玉葉》，以及梅艷芳金曲《夢伴》等。根據路政署文件，1842年中區被劃為只有西方人居住，當時該區有不少西式風格的建築物，當中包括都爹利街石階及煤氣燈建，其燈籠形欄杆和及金黃色燈柱也是西方建築的風格的象徵，而兩個儲藏室入口的拱形門楣，其細節亦見西式建築與藝術上的重要性。

曾被也斯寫下街道詩名著

石階與煤氣燈也曾被本土文學記載，文化上也具超然的重要性。70年代，香港詩人也斯曾著一首街道詩《傍晚時，路經都爹利街》，當中取材石階與煤氣燈。詩歌也描繪了當日該處的屋宇、股票公司、印度人，和那貼著古書畫展覽的紅紙灰舊建築物，將昔日香港中西文化匯集的生活面貌與環境活現眼前，也凸顯了濃厚的本土意識與情懷。詩歌傳頌至今，印證了石階與煤氣燈在香港的文化與歷史地位，亦可從詩中看見該處在時日中的變化。

《傍晚時，路經都爹利街》 梁秉鈞（也斯） 1973年9月

巨大的電線輪轆

抵著石的楔子

俯臨幾級石階下

短仄的街道

工人留下一綑白色電線

匝繞這幾盞

最後的煤氣燈

街道兩旁的泥土翻上來了

黃灰色的屋宇旁

股票公司的招牌

塗沒了兩個字

陰影裡斜倚著修路牌

紅色的電線膠喉

半截露出地面

另外半截

埋進泥裡

商店的櫥窗中

偶然一點嫩黃的柔和閃逝

在對面

四個印度人坐在甸那行前

絮絮地談進夜去

灰舊建築物門邊

貼著古書畫展覽的紅紙

門內已是昏暗

街口是拆了又建的地盆

竹架和木板的空隙內

停著載重的鐵架

和垂下的輸管

雜亂的器物間

涓涓的細流湧起

流過一綑堆放在地上的鏽褐色鐵枝