中環至紅磡渡輪擬復航　另設「水上的士」即將招標　料明年啟航

天星小輪於2011年停運紅磡至中環渡輪航線，運輸署去年曾表示有意復航，並邀請有意者提交意向書。經過一輪研究，運輸署本月（9月）終於宣布，即將復辦「中環—紅磡」渡輪航線及試行「水上的士」渡輪服務，並對此提出了建議。 運輸署正就渡輪服務向區議會作諮詢，此後運輸署將擬備招標詳情，期望於本年（2019年）下半年就服務進行招標，期望讓「中環－紅磡」及「水上的士」航線分別於明年上半年及下半年開始投入服務。有區議員擔心，承辦商入標意欲可能不大，或無法如期復航，故會盡量作出協調，增加復航機會。

諮詢後招標冀2020年啟航

政府正籌備復辦「中環—紅磡」渡輪航線及中環「水上的士」服務。運輸署文件中指出，去年8月至9月期間，曾邀有興趣營運兩項持牌渡輪服務之人士遞交競投興趣表達書，而署方亦收到兩份意向書。

署方現正就兩項服務向區議會諮詢，並擬在諮詢後準備招標，期望於本年下半年完成招標，讓「中環－紅磡」及「水上的士」航線，分別於明年上半年及下半年開始投入服務。

「中環–紅磡」線非繁忙時間60分鐘一班船

運輸署又向兩項渡輪服務，建議幾項基本服務要求。就「中環–紅磡」渡輪服務，署方建議登岸點分別設置於紅磡(南)渡輪碼頭及中環八號碼頭。營辦商需在星期一至六，早上7時30分至晚上7時，星期日及公眾假期由上午8時至下午6時提供渡輪服務。早上及傍晚的繁忙時段中，基本班次為最少30分鐘一班；非繁忙時段基本班次則為最少60分鐘一班。

水上的士設五個上落點

至於「水上的士」方面，運輸署建議主線設5個上落點。包括啟德、紅磡、尖東、中環及西九龍，乘客可於任何一個站點上落。主線每個循環的航程不可多於110分鐘。「水上的士」並不設指定的營運時間，惟營辦商須每日提供最少三班主線航行的渡輪服務，其中一班次必須在晚上7時或以後從啟德開出。

「水上的士」的船隻須設有冷氣設備外，亦須提供洗手間、行李架、哺育室、軟座及音頻導遊服務。

港鐵以外的過海交通需求大

九龍城區議員鄺葆賢表示，當區居民對於渡輪服務有一定需求。鄺葆賢指，在黃埔港鐵站開通之後，過海的115號巴士並沒有減少班次，而最近港鐵經歷一輪風波，選擇乘搭巴士過海的居民數量急增，115更要加開班次，證明港鐵以外的過海交通工具有明顯需求。同時，她認為若然加設渡輪服務，增加市民交通選擇，對於全港整個交通網絡亦有裨益，「單靠港鐵始終唔係辦法。」

區議員憂承辦商不願入標致航線流產

然而，鄺葆賢擔心承辦商不願入標，令航線不能復辦。鄺葆賢說，去年只有兩間承辦商表達對航線有意，部分承辦商指未必看到航線的前景；同時去年提交了意向書的珊瑚海船務有限公司，船隻座位未達運輸署要求。她希望向運輸署溝通，減低承辦商入標的要求，例如船隻大小等，增加可以復辦航線的機會，她亦留意到，有居民希望班次增加，故會向署方反映意見。

研究組織：客源不足或步天星小輪後塵

研究香港公共交通政策及服務的研究組織「香港公共交通智庫」幹事陳迪遙認為，開設渡輪服務對市民來說是好事，但最大考驗是吸引客人乘搭。他表示，2011年天星小輪營辦的中環至紅磡渡輪航線，正因客量不足，導致虧損而停辦，因此若無人支持新航線，最終也會落得同樣命運。他續指，市民也要身體力行支持該服務，「黃埔有地鐵，趕時間就可能落去地鐵站。船係好快，但要睇居民是否願意用行動去支持，行去碼頭搭船。」

陳迪遙表示，政府亦可在配套上支援渡輪公司，吸引客源。他解釋，目前政府在指示及配套方面做得不足，令市民不知道如何前往碼頭，以及不清楚航線資訊。同時，他認為營辦商也要做更多傳宣功夫，例如在港鐵故障時，呼籲乘客乘搭渡輪。

運輸署就「中環—紅磡」航線提出基本服務要求：

岸點：紅磡(南)渡輪碼頭及中環八號碼頭 航程：不可多於二十分鐘 營運時間：星期一至六早上7時30分至晚7時；星期日及公眾假期上午8時至下午6時 早上及傍晚的繁忙時段班次：最少30分鐘一班 非繁忙時段班次：最少60分鐘一班 船隻設備：在不少於百分之三十的座位設有冷氣，並須在船隻上設洗手間 優惠：向小童、長者及殘疾人士提供票價優惠、參與政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃及公共交通費用補貼計劃

運輸署就「水上的士」航線提出基本服務要求：