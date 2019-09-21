【9.21元朗示威】元朗站三時關閉　港鐵一時封出口惹不滿　

7.21元朗白衣人無差別襲擊兩個月，有網民發起於今（21日）晚上於港鐵元朗站靜坐，抗議「警黑合作」，適逢今日中午於屯門區有「光復屯門公園遊行」，有遊行人士呼籲遊行結束後到元朗聲援。不過，港鐵於上午10時宣佈，因應有公眾活動進行，在進行仔細風險評估考慮到乘客及員工的安全，為審慎起見，將於下午1時關閉屯門站及下午3時關閉元朗站。 元朗站部分出口提早於下午1時關閉，引發市民不滿，有市民稱港鐵關閉的出口為公眾行人通道，不理解港鐵做法。

港鐵提早關閉部分出口並以橙色膠帶圍封，防止有人靠近。(陳康智攝) 記者於下午1時抵港鐵元朗站，發現通往大圍村（J出口）、小商新村（H出口）及形點1期（K出口）已暫時關閉，有港鐵職員以橙色膠帶圍封，防止有人靠近。黃小姐對港鐵關封出口安掛感到不滿，指港鐵僅宣佈3點關閉元朗站，沒有提醒市民由1時許關封各出口，「附近有5條邨，一封就行唔到，封咗又冇𨋢，老人家點算？」。居於YOHO的林先生亦不滿港鐵提早封閉部分出口，指現時封閉的出口非閘內範圍，為公眾行人通道，不理解港鐵做法。 至下午1時半，元朗站A至E出口通道封閉，市民僅能從F出口（形點ll）及G出口出入元朗站。個多小時，有近50名防暴警察進駐站內戒備。

元朗站有市民被搜身及查身份證。（呂諾君攝）

防暴警察阻止傳媒追訪：勿超越封鎖線

下午3時，港鐵宣佈元朗站暫時關閉，惟仍市民由G出口進入元朗站，職員向她指元朗站已無列車服務，需轉往天水圍乘搭或乘坐輕鐵。十分鐘後元朗站落閘，大堂仍有大量防暴警，有傳媒追訪港鐵職員時，被防暴警察出言阻止，籲勿「超越封鎖線」。

防暴警察進駐站內戒備。(陳康智攝)

7.21白衣人無差別襲擊

元朗西鐵站7月21日晚發生「無差別襲擊」案，多名身穿白衣男子，向西鐵站內的市民、乘客及記者等，用木棍、藤條等多款武器，不由分說進行攻擊，導致多人受傷。救護員消防員等迅即到場救人，亦險成攻擊對象。惟警方遲遲未到場，無法制止暴力事件發生。