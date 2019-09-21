【9.21屯門示威】時代廣場攻防　示威者擲汽油彈　警發橡膠彈清場

有組織今日（21日）發起「光復屯門公園」遊行，針對屯門公園的公眾表演造成噪音滋擾，逾千人在屯門新和里遊樂場內足球場起步，經過屯門公園前往屯門政府合署。遊行結束後，示威者於市內與警方發生衝突。屯門時代廣場外，示威者以路障堵路築起防線，一度與防暴警對峙。 下午約五時，警方向示威者防線推進，路障後的示威者隨即向警方方向投擲磚頭，以及疑似汽油彈，地面一度著火。警員見狀停止推進，並發射多杖催淚彈及橡膠子彈驅散示威者。

（黃桂桂攝）

位於屯門市中心的屯門時代廣場外屯匯街，下午約五時變成警方與示威者的衝突現場。示威者以水馬及雜物在馬路上築成防線，與大約二至三百米外的防暴警員對峙。一度有示威者阻止屯門時代廣場關門，並呼籲其他示威者撤入商場，惟前線示威者死守路障。天橋上有人向下投傘、索帶、口罩等支援。示威者亦不斷加固路障，並以滅火桶噴濕地下。

下午五時許，警員向示威者防線推進，示威者隨即向警方方向投擲疑似汽油彈，致地面著火，其後再投擲多塊磚頭。警方見狀停止推進，及後向示威者發射多杖催淚彈及橡膠子彈。示威者利用水喉向前射水，並整軍撤退。示威者撤走後，警員馬上跑上清拆示威者築成的馬路防線。

示威者大撤退 退避至各商場

示威者一路向後退，有人退入屯門市廣場，亦有人退至屯利街的新都商場。廣屯門市廣場內所有店舖落閘，有人打開傘陣，掩護其他示威者更換衣服。而屯利街有示威者於馬路上燃燒雜物，冒出黑煙，而部分人則退入新都商場內，商場內有人聲稱中彈受傷，傷者當時情況穩定。