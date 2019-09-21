【9.21屯門示威】警帶走及拘捕多名義務急救員　有急救被指搶犯

今日（21日）屯門公園衛生關注組成員再發起「光復屯門公園」遊行，遊行過後再次爆發警民衝突。現場所見，警方多次截停搜查多名有First Aid頭盔及反光衣的義務急救員，最少七名急救員被警方帶走或拘捕，其中一名急救員為示威者急救時被指搶犯，另外有急救員被落孖葉帶上警車，警方以涉嫌「管有第一部毒藥」將他拘捕。

警方於屯門站截停搜查多名急救員，有人手上被鎖上膠索帶。（余睿菁攝）

要求跪下、面向牆壁

下午4時，大會宣布遊行提早結束，防暴警員於屯門站戒備。警方截停搜查市民及急救員，警方在他們背囊，取出懷疑膏布等物品。警方又於對開一處橋底截停搜查至少五人，他們頭戴「First Aid」字眼的頭盔及身穿反光衣，被要求跪下、面向牆壁。10多分鐘後，該批急救員被防暴警帶走，他們手上被鎖上膠索帶。

至下午5時，警方於屯門大會堂外清場，警方將三名義務急救員及一名身穿黑衣的男子壓在地上，其中一名急救員被落孖葉帶上警車，警方指他搶犯，惟同行的急救員吳小姐指，當時與警方防線仍有一段距離，他們看見一名女示威者躺臥於馬路中心沒有反應，因此上前協助，但突然被防暴警察制服，之後將他及示威者拘捕。

同時，警方於屯門大會堂外截停搜查多名急救員，部分人被抄下身份證號碼後獲放行，其中一名急救員被指懷疑「管有第一部毒藥」，而且無法解釋持有原因，被警方帶走。記者採訪期間，有警員表示「唔好扮記者」，又叫觀察員及急救人員離開。一名義務急救員表示，看到有警員戴著口罩，並聲稱自己負責醫療，但看到警員正在拘捕其他人，於是上前質疑警員雙重身份，但隨即被警方抄下身份證及搜身，之後獲放行。

+ 3 + 2

過往警方曾於示威現場以涉嫌「管有第一部毒藥」作出拘捕。7月2日凌晨，警方在中西區一帶截查小巴及客貨車，一名司機被搜出大量示威物資，包括頭盔、雨傘等，警方指他「管有第一部毒藥」，而車上的藥物是哮喘藥。警方並非首次截停搜查及拘捕急救員。8月18日，港島區有流水式集會，晚上在德輔道中警員截查約10名急救員， 急救員被要求打開背囊，逐一展示袋中的急救用途物品及隨身物品，警員蹲下及把物件鋪在地上仔細檢查。8月31日，警方於觀塘港鐵站將一名急救員帶上警車，警方從他背囊搜出三把剪刀及生理鹽水，警方以涉嫌「藏有攻擊性武器」將他拘捕。