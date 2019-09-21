【9.21屯門示威】區內商場關舖變死城　示威者退入變避難物資站

有地區人士今（21日）發起「光復屯門公園」遊行，針對屯門公園的公眾表演造成滋擾，有逾千人參加遊行。然而遊行尚未結束，屯門各處便演變成警方與示威者之間的衝突戰場。 而屯門市中心商場林立，衝突地點正被各大商場包圍。有人在商場上向示威者拋物資；戰後示威者避入商場接受治療，也有無裝備的市民在商場內指罵警員，聲援示威者。

商場上向示威者拋物資

下午約五時，示威者在屯門時代廣場外的屯匯街以水馬等雜物築起防線，與防暴警員對峙。此時商場對示威者發揮作用，有人在商場對出的天橋上向橋下的示威者投傘、索帶、口罩等物資作支援，形成了一條物資鏈。而地面示威者一邊接收物資，一邊加固路障。

有人在天橋向示威者拋雨傘等物資。（黃桂桂攝）

有示威者退入商場變裝離

直至下午五時許，警員向示威者方向推進，有人在行人天橋向警員方向投擲疑似汽油彈。其後示威者大舉向後撤退。對峙位置的毗鄰有多個商場，包括時代廣場、柏麗廣場、屯門市廣場、華都商場及新都商場等，部分示威者走入商場躲避防暴警員追捕。

示威者表示看見防暴推進，故退進屯門市廣場內。示威者進內之後，全部商舖都已拉下大閘，但亦有市民在圍觀。期間有示威者打開傘陣更換裝束，亦有人棄掉裝備，以免被搜出。而新都商場方面，則有退避的示威者報稱中彈受傷，接受救護員治療。此時商場變成了示威者的避難所和急救站。

市民商場內聲援示威者指罵警察

而大戰過後的屯匯街，則有警員把守時代廣場門外。有部分沒有穿上裝備的市民在廣場內，對著警員高唱諷刺警察的歌曲，又指罵警員以及聲援示威者，而警員並無理會，亦沒有進入商場。