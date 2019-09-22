【9.22沙田】全晚蹲身彎腰剷貼紙　清潔姐姐嘆：天光先收得工

不少市民響應網上號召，前往沙田新城市廣場參與「和你Shop」，活動其後演變成警民衝突，示威者在商場多處破壞，其中在通往連城廣場及沙田站的通道可謂重災區，有人推倒垃圾桶、倒花生油、肥皂、灑水等，更打爛廣告燈箱、電子裝置等。不過，當中最吃力可算是剷走地上的貼紙，現場所見，只有一名清潔姐姐負責清理貼紙，只見她不時蹲下身體，彎腰用工具猛力狂剷，清潔姐姐向記者慨嘆，今次地上的貼紙數量較以往多，估計至少要剷天光才能下班。

+ 5 + 4 + 3

入夜後，多名清潔工及工人員到場善後，有清潔工用大型洗地機清洗地上的油漬及肥皂，用除污劑反覆洗擦電子屏幕上的塗鴉。由於示威者曾用垃圾桶設置路障，商場內滿地垃圾，清潔工要合力掃除。有示威者曾砸爛廣告燈箱，清潔工要逐一清理玻璃碎。

吊機吊走大型毀爛招牌

示威者聚集期間，曾在地上貼上大量貼紙表達訴求，有清潔姐姐表示，公司只安排她一個人負責剷走膠紙，她說平時晚上6時上班，工作兩小時後就下班，但估計今晚要剷到天光，而今次的膠紙比以往更多，而且十分難剷，要完全清除才能收工。

工人就用搬運工具搬走燈箱殘骸及一些被破壞大型鐵板，並用一些吊機、垃圾車、手推車將大型的櫃滅火筒、招牌抬走。