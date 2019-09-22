【9.21元朗示威】警施催淚彈　食店職員：好似切緊100粒洋蔥

7.21元朗白衣人無差別襲擊事件兩個月，有市民發起昨晚（21日）到西鐵元朗站進行靜坐，入夜後演變淚烈警民衝突，防暴警於大馬路多度施放催淚彈，催淚煙飄至一帶食肆、店舖，有海南雞飯店員立即戴上防毒面罩。相隔一日，海南雞飯店員接受香港01訪問時形容，煙攻一刻猶如「切緊100粒洋蔥咁樣」，他稱由於元朗不時有公眾活動，老闆一早購入防毒面罩以備不時之需，昨日終於大派用場。

警方昨晚（21日）在元朗大馬路施放催淚彈驅散示威者，現場白煙瀰漫，催淚煙隨風飄散，仍未打烊的水門泰式海南雞飯專門店，有員工戴上防毒面罩繼續工作。

事隔一日，食肆店員黎先生接受香港01訪問時表示，由於昨日有公眾活動，所以提早收舖，當時已經將食材放入雪櫃，當催淚煙攻入時，已經與另一名員工立即戴上防毒面罩，但仍感到「好似切緊100粒洋蔥咁樣」，而當時亦有一名友人中催淚煙，他立即叫友人入店清洗。

店員：邊個始作佣者就嬲邊個

黎稱，反修例運動至今一百多天，過往都曾有公眾活動在店舖範圍發生，所以在7.28時老闆已經購入防毒面具和少許生理鹽水，以防萬一。黎表示，事件至今仍然感到十分憤怒，「反修例始作佣者係邊個，我就嬲邊個，我唔講到明啦」。

昨晚約10許，警方在大馬路施放催淚彈驅散期間，附食肆及便利店無一倖免，有於食肆門外打邊爐的數名男食客不停咳嗽，要用紙巾拭面，但仍表示「無問題！」，繼續猜枚及喝酒，談笑風生。

有店舖職員表示，當時催淚煙直接攻入店舖，無路可退「差啲斷氣」，只能躲於廁所暫避，職員指店內食物都需要報銷，從未遇過這種情況，下次如再到類似示威「即刻拉閘走人」。