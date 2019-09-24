催淚彈射入新都城屋苑平台　市民憂出入商場吸殘留氣體

昨晚（22日凌晨）警方在將軍澳警署施放多枚催淚彈，期間有催淚彈跌進新都城中心二期的花園平台，有區議員指有市民目睹催淚氣體飄進新都城中心二期商場，擔心氣體殘餘物會經抽風系統飄入商場，影響出入的居民健康。

警方於上星期六（21日）晚上在將軍澳拘捕兩名青少年，當晚隨即有市民發起聲援被捕少年行動，約100人於將軍澳警署門外聚集，要求警方交待拘捕事件。其後警方於凌晨時分在將軍澳警署外施放多枚催淚彈驅散。翌日上午，有市民稱在新都城二期屋苑平台撿獲約八枚催淚彈彈殼，疑警方一度將催淚彈射進民居。

警方於22日凌晨時分在將軍澳警署外施放多枚催淚彈驅散人群。（陳浩然攝）

西貢區議員鍾錦麟指，事發後接到不少新都城二期居民投訴，指催淚煙遠飄至新都城中心二期，而當時屋苑平台並沒有發生衝突，質疑警方無故向民居發射催淚彈，又表示擔心出入商場時，抽風系統會將催淚煙殘餘氣體抽進商場內，影響附近居民健康。

有區議員指有市民目睹催淚氣體飄進新都城中心二期商場。（陳浩然攝）

鍾指，已於事發翌日聯絡商場管理處，管理處回應指，警方發射催淚彈時間為凌晨1至2點，當時商場已關門，抽風系統亦已停止運作，故催淚煙對抽風系統沒有影響。鍾錦麟又稱，管理處會於近日安排檢查評估商場環境，並會在加以清洗後才重啟抽風系統，而目前商場內的冷氣系統仍會如常運作。