【9.22沙田】新城市廣場迅速復修　清潔工加班：要快啲清晒！

昨日（22日）有網民發起「和你Shop」的罷買及靜坐商場行動，及後演變成衝突，有示威者於商場內倒油及以雜物堵路。記者今日重返新城市廣場，清潔工人連夜清理後，商場已大致清理完畢；有清潔工人表示每次示威活動後，均有十數名示威者留守協助「剷紙」；另外，亦有清潔工人表示近月內地遊客減少，商場「乾淨咗！」

一晚後新城市廣場已大致回恢原狀（蔡正邦攝）

一夜過後新城市回復正常

記者今日前往新城市廣場觀察，發現一晚後新城市廣場已大致回復原狀，牆上、地下的標語已清理完畢，昨日被倒上油和水的地面亦早已清理乾淨，各層地下回復潔白，各層均有清潔工人進行清理；而商場內部分電梯仍在維修中、被圍欄封上，沙田站港鐵部分入閘機及售票機則受損待修。

內地遊客減少 清潔工：商場乾淨咗

記者向清潔工人查詢，一名清潔工人表示，示威活動以來內地遊客少了，「少咗好多垃圾，乾淨咗。」以往不時會有遊客將紙盒等垃圾扔在商場，現時人流少了，垃圾亦隨之減少；她表示威活動的日子會較多人流，這些日子便會較多污跡，指拖地看似簡單，「以為清潔好簡單，其實要用陰力」，昨日示威活動後，各層地下「黑蚊蚊」，她們要用力將地上污跡拖走，但「做慣知頭知路」，不會覺得現時特別辛苦。

一名清潔工人指示威活動以來內地遊客少，商場變得較乾淨。（蔡正邦攝）

清潔工連夜接力清理

另一名清潔工則表示，接受示威活動但認為不應該進行破壞，她指地上污跡較難清理，有示威者噴上膠水等物品，「緊係難清啦！」她表示自己薪金按時薪計算，通常遇到示威活動都會被詢問是否願意加班。昨日自己早上開始工作，至晚上11時多，及後再由通宵更接力清理污跡，「要快啲清哂第二日畀啲人過！」，而商場每一層都需要清理，大堂樓層則是重災區。

十數示威者留守協助鏟紙

有夜更清潔工表示，昨日清理至11時多，協助在地上幫忙「鏟紙」。她提到每次示威活動後，均有示威者留下協助清理，「次次都有十幾個示威者幫手剷」，位於較高位置無法清理的紙張，清潔工無法清理，留下協助清理的示威者則幫忙清走。另外有早更清潔工則指，清潔工分三班，分別為早、中、通宵，早更四時半收工，所以自己不受太大影響，中班和通宵班接更後便由他們完成工作。