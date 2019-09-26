【連儂牆】遭吊臂車撞彎筲基灣興翼橋完成修復　剛啟用即變連儂橋

筲箕灣柴灣道「興翼橋」服務市民逾四十載，去年一宗吊臂撞橋意外，令天橋缺失半截。經過一年半修復，興翼橋九月開學季節重新啟用，香港氣氛不再一樣，興翼橋化連儂牆，繼續服務、陪伴學生。 附近圍欄被人塗鴉，將《願榮光歸香港》歌詞逐句寫上欄杆。

筲箕灣興翼橋九月開學季節重新啟用，即化成連儂橋。（黃偉民攝）

九月開學季節，去年在吊臂撞橋中被毀的興翼橋重新啟用，對筲箕灣學生加添一重意義。據了解，興翼八月中開始整，由於本身橋口樓梯在慈幼中學門口，學校覺得妨礙出入，將橋口位置建於相反方向，並於九月初啟用。

過去一年香港氣氛大不一樣，興翼橋啟用即化身「連儂橋」，欄杆掛白絲帶、有文宣、橋底柱身有寫上「慈幼連儂牆」， 橋上地面寫住「光復香港，時代革命」等字，亦畫有漫畫角色青蛙Pepe，梯級寫上「香港人加油」。至於橋邊山坡亦被噴上「五大訴求，缺一不可」。

興翼橋於1978年建成，已有41年歷史，當時慈幼英文學校時任校監陳興翼神父，因見校外柴灣道不時發生交通意外有人傷亡，向政府極力爭取興建天橋。去年初興翼橋被吊臂撞歪，其中一段需拆除復修。

2018年初一部吊臂車撞向橋面，令興翼橋需拆去一半修復。（資料圖片）

百米《願榮光歸香港》歌詞塗鴉

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而在慈幼中學門口開始，欄杆被用黑筆寫上《願榮光歸香港》歌詞，有經過的學生表示，數天前有人在附近製作連儂牆時，部份戴口罩人士塗鴉，全長約100米。