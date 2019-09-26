【利東街人鏈】社福界「不對他人懷惡意」紙牌　胡忠傳到警總

修訂《逃犯條例》風波持續三個月，示威現場經常有社工身影，在示威者及警員之間斡旋及調停。有社工組織發起「社工告急 聲援被捕小孩‧遏止警察濫用公權力」，號召今晚7時半在灣仔利東街集合，8時開始由胡忠大廈開始組成人鏈，將「良心」及訴求傳到總點灣仔警察總部，並期望能交給今晚在伊利沙伯體育館舉行「社區對話」的特首林鄭月娥，籲林鄭勿再將警隊作為擋箭牌。

「社工告急 聲援被捕小孩‧遏止警察濫用公權力」晚上在灣仔利東街舉行，不少市民晚上7時半在灣仔利東街集合，被控8.31參與暴動的社工陳虹秀現有到場，經常在示威現場的陳質疑警方濫用武力，向走避的示威者平射或直射開槍。陳又希望特首林鄭月娥可以聆聽人鏈訴求。

晚上8時許，市民在胡忠大廈手牽手，部分人各持標語、雨傘或海報一端連繫，人連經合和中心、利東街莊士敦道出口、修頓球場、循道衛理聯合教會香港堂、溫莎公爵大廈，一直連到灣仔警察總部，全長約1公里。人鏈並會將「良心」、訴求等物件由起點傳到總點。

晚上近9時，人鏈順利連到警總，「不對他人懷惡意」、「不敵視他人」、「不徇私」等標語率先到達，社總五大訴求牌扁「正視被捕人士及其家人向社工求助權利」、「容許社工進入警署陪同未成年被捕人士」、「確立社工在抗爭現場從事的人道工作」、「停止針對年青人而作出的濫截查、濫搜身、濫拘捕」及「停止濫用保護令」隨後亦趕上。

警察總部支援科派出警員接收訴求，群眾在唱合唱《願榮光歸香港》後和平散去。

【21:17】警察總部支援科李sir接收社總的五大訴求，陳虹秀向他重申五大訴求，問他：「你收到嗎？」李sir話：「唔該。」陳虹秀再三問：「收到嗎？」現場人事起哄，李sir才說：「收到。」接到五大訴求後隨即進入水馬後。現場開始唱《願榮光歸香港》。

【21:13】 有警察出來接收社福界五大訴求。1. 正視被捕人士及其家人向社工求助權利，2. 容許社工進入警署陪同未成年被捕人士，3. 確立社工在抗爭現場從事的人道工作，4. 停止針對年青人而作出的濫截查、濫搜身、濫拘捕，5. 停止濫用保護令

【21:08】多個標語陸續傳到警總，「香港人加油」、「人道對待兒童」、「我要返學」、「守護生命」、「捍維公義」、「良心，想警察收返個良心」等

【21:03】 「不對他人懷惡意」、「不敵視他人」、「不徇私」等公眾訴求陸續傳至警總外，社總的五大訴求即將傳至警總。

【20:59】一塊寫有「不對他人懷惡意」的紙牌由胡忠大廈傳至警總，由陳虹秀將其掛在水馬上，倫智偉稱這是全港市民對警察的期望。

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【20:30】社工李先生表示，以往到示威現場都站在二、三線，協助急救，但「呢個時勢，出親去都要去前線」，李稱其社福機構下的年青人都有上街，當中有年紀輕輕，亦有部分走到最前線，令他十分擔心，李又指，其社工朋友有「仔女」被捕，據他了解，如果被捕人有社工及律師跟進，警方的待遇相對會較好。

對於林鄭舉辦的社區對話，李形容只是做show，「搞對話可能唔想喺10.1前再有發生，當做咗啲嘢，希望會有成效啦，但其實唔係好大期望」。



【20:10】人鏈開始由胡忠大廈組成，有參與人士展示訴求，希望政府及警隊正視被捕人及家人求助的權利。

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【20:00】社總會長倫智偉在地上的白布寫上「社工守護生命，捍衛人權公義」，他解釋寫兩句是因應現時香港社會的需要，重申社工的工作。

他指他寫「守護生命」是由於近幾個月來，不少被捕人士在警署受到不公平對待，「近日被捕後的不適當武力情況令人擔心，例如唔畀去廁所，開住門搜身等等，都不把他們視作一個人。」

他指，他相信警察拘捕示威者後，沒有嚴刑逼供，「但近日事件令警察承受很大壓力，導人致他們失控，所以會見到有兩三個速龍衝出來，相信他們在失控的情況下，是有意外發生。他們當被捕人是曱甴，不把犯人視作人，而是畜生都不如的害蟲，這是我們所擔心的。」

他從事青少年工作20年，不願見到有任何青年人受傷，「但近日事件見到警察濫用他們的公權力，令年輕人覺得政府透過嚴刑執法出賣他們，於是對警察及政府有一種不信任、不安的情況。年青人受傷情況令人憂慮，但重點是，他們點睇將來的社會？」

【20:00】被控8.31參與暴動的社工陳虹秀現有到場，經常在示威現場的陳質疑警方濫用武力，向走避的示威者平射或直射開槍。陳又希望特首林鄭月娥可以聆聽人鏈訴求。

【19:45】社福界及參與市民在廣場合唱《願榮光歸香港》。

【19:40】利東街開始有不少市民聚集，準備晚上8時築人鏈。

「社工告急 聲援被捕小孩‧遏止警察濫用公權力」在灣仔利東街舉行，主辦單位呼籲參與者以黑衣為記，晚上7時半在港鐵灣仔D出口利東街集合，由胡忠大廈築成人鏈，沿途經過春園街路口交通燈(合和中心外空地)、利東街皇后大道東口、利東街d出口空地、利東街莊士敦道出口、莊士敦道修頓球場垃圾站、修頓球場垃圾站對面盧押道、軒尼詩道快圖美門口(雙數號)、循道衛理聯合教會香港堂、溫莎公爵大廈(即社聯)，終點至灣仔警察總部。

人鏈會將「良心」及訴求等物件，由起點傳至警察總部，如人數足夠，會在活動完結後，將部分物件傳給在伊館舉行「社區對話」的特首林鄭月娥，籲林鄭勿再將警隊作為擋箭牌。