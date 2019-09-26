【沙田區議會】討論警入馬鞍山屋苑捉示威者　建制派出怪招致流會

8月一批示威者聚集於馬鞍山警署外，支援被捕的人士，警方驅散人群時，一度闖入私人屋苑雅景臺地下大堂，追捕一名住戶。今日(26日)為沙田區議會今屆最後一次大會，原訂於會議上就警方於私人地方執法、區內發放催淚彈等議題進行討論，惟建制派議員臨時提出一項動議，並相續離開會議廳，令會議最後「流會」收場。民主黨丁佐元提出的「有關警務人員擅闖私人屋苑」不能於會上討論，他認為建制派每次以流會形式避談警權問題，「我覺得佢哋愧對市民」。

會議至中途時，會議廳只剩下民主派議員。（鄧詠中攝）

民建聯突然提出臨時動議導致「流會」

今日會議由2時半開始，大部分時間由議員向列席的勞工處處長發問，當「有關香港郵政服務事宜」討論接近尾聲時，正要進入下一議題由民主黨丁佐元提問的「有關警務人員進入雅景臺事宜」時，民建聯沙田區議會副主席彭長緯突然就「郵政服務」提出臨時動議，期間建制派議員陸續離開會議廳，最後只剩下民主派區議員在場，令會議需要休息15分鐘。

惟15分鐘後，未見建制派返回會議廳，由於會議有臨時動議，需要20人或以上才能繼續，最後「流會」。席上民主派議員感憤怒，一度大叫「民建聯最無恥」。

丁仕元對保重黨提出臨時動議製造流會感到憤怒及遺憾，對此作出極大譴責。（鄧詠中攝）

(鄧詠中攝) 民主黨區議員丁佐元針對警方執法提出的「有關警務人員擅闖私人屋苑」議題不能進行討論。丁仕元對保重黨提出臨時動議製造流會感到憤怒及遺憾，對此作出極大譴責，「我唔會叫佢建制派，係保皇黨」，丁仕元稱，是次第三次於會議中，每當要討論警方執法、區內發放催淚彈等問題時，「保皇黨」便製造機會「流會」，「我覺得佢哋愧對市民」。 警方執法議員未能於大會上討論 是次是本屆區會的最後一次大會，丁仕元對提出的「有關警務人員擅闖私人屋苑」議題不能在正式場合上討論感到遺憾，因他對議題的提問、臨時動議等都沒有機會再在正式大會上提出，「我想講區議會最能代表民意，直選、係由民選入嚟，保皇黨每次以唔想傾、唔想講製造流會，我諗選民嘅眼睛係睇到嘅。」

麥潤培：保皇黨浪費公帑、漠視民意

麥潤培對建制派臨時提出一條「唔知係乜」嘅動議，以此製造流會機會，麥潤培直言對方「高招」，斥「民建聯最無恥」，浪費公帑，漠視民意，令選民關心的議題不能於議會上正式討論。