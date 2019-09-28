【9.28集會】水炮車射顏色水　記者雙手染藍久沖不掉　頻呼好痛

過去遊行示威中，警方多次使用水炮車噴射「顏色水」的藍色染料。今晚（28日）民陣於金鐘添馬公園舉辦傘運五周年集會後，有示威者包圍政總及向內扔擲磚頭，警方再次向群眾噴射顏色水，有至少一名記者被噴至雙手全染藍，有現場義務急救員為他清潔，卻久未能洗去。該名記者表示痛楚不已，懷疑顏色水裏混入了胡椒水。

晚上約8時半左右，民陣宣佈集會提前結束。有示威者包圍政總，並向建築物投擲磚頭，其後警方出動水炮車，在政總內向外圍示威者多次發射顏色水，有多名示威者及傳媒均被近距離射中。

有一名身穿反光衣的男子四肢全被顏色水射中，有幾名義務急救員利用水、生理鹽水及濕紙巾為其沖洗並更衣，但卻表示顏料久沖不掉。另外，有一名記者雙手全被染上藍色，該名記者表示「好痛」，懷疑顏色水當中混入了胡椒水。有急救員用一大桶清水為其沖洗，同樣無法抹掉顏料。

警方於晚上約8時45分出動水炮車，在政總內向外圍示威者多次發射顏色水及胡椒水，有多名示威者及傳媒均被近距離射中。（羅國輝攝）

在警方發射顏色水後，有傳媒坐在海富中心一帶整理衣物，可見其身上衣服全幾乎全被染藍。海富中心地上亦佈滿藍色顏料，以及染上藍色的紙巾。

有記者雙手被染藍，不斷道：「好痛。」（李智智攝）

警方於上月4日在社交專頁上曾發佈一條短片簡介顏色水的成分使用準則，警司劉肇邦在短片中稱，顏色水是對人無害的食用染料，有機會殘留在衣物及皮膚表面，以供警方辨識示威者是否曾在示威現場。