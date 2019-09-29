【9.29台港遊行】遊行人士手持六米照片橫額　重現公館連儂牆

香港反修例風波持續，今日（29日）全球至少19個國家，包括英、法、德、美、加、澳、日本等響應聲援香港反修例運動。於台北發起的「撐港反極權－929台港大遊行」，大會公布參與人數達10萬人。遊行隊伍中有人以六米照片橫額，重現公館連儂牆。由在台港人組成的「香港邊城青年」代表稱「願今生可以煲底再擁抱，我哋會帶住一盒鳳梨酥，除口罩相認」。

遊行於下午3時開始，十多名遊行人士拉起一幅長近6米的連儂牆橫額，其中一名任攝影師的參與人士稱，相片中的是早前被拆下的公館連儂牆，他們在被拆下之前，逐一將隧道內連儂牆環境拍下，然後今次花了幾天將連儂牆重現，他表示每人都應該有表達意見的自由，對於反修例運動，他認為政府有負責要保障人民的安全。

「香港邊城青年」代表Justin向香港手足表示抱歉無法回港一齊抗爭（魯嘉裕攝）

主辦單位之一、由在台港人組成的「香港邊城青年」代表Justin發言時表示，向香港手足表示抱歉無法回港一齊抗爭，但希望手足知道在台港人及世界各地都在支持他們，即使身在異鄉但仍同在，「願今生可以煲底再擁抱，我哋會帶住一盒鳳梨酥，除口罩相認」。Justin又指面對香港警察濫權濫暴對待示威者、港府政治拘捕示威者，沒有想過台灣會成為香港示威者的避風港，未來為避免示威者再受政治檢控，希望台灣能成為他們的大後方，讓他們更安心做抗極權前線。