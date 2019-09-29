【9.29荃灣集會】學生稱開學後受打壓　阮民安﹕唔同界別都需支持

今年暑假，香港學生經歷動盪、混亂的反修例示威活動，開學後，學生抗爭活動未停止，仍多次罷課、築人鏈、辦集會、貼連儂牆表達訴求。荃灣區的中學生，繼上周五舉行人鏈行動，今日再發起「9.29 荃灣區中學生罷課集會」。活動由多間荃灣中學學生籌辦，發言人坦言開學以來受到不同程度的打壓和拘捕，壓力來自各校校方。藝人阮民安出席活動，上台稱要為學生打氣，感謝同學們為大人提供了不少力量，「喺這場運動中唔同界別都需要支持」。

阮民安亦有出席集會，向中學生打氣。(呂諾君攝)

9.29的下午，港島衝突四起，催淚彈橫飛。荃灣的這邊廂，一群中學生在下午3時以和理非的方式舉行集會表達訴求。籌辦集會的主辦單位為多間荃灣中學學生，發言人表示，警察濫權在荃灣區內發生，亦發生了多宗黑幫襲擊事件，當中更有人被襲至流血。他又稱，自開學以來，荃灣不同中學學生 發起不同活動，受到不同程度的打壓和拘捕，而壓力亦來自各校校方。因此他們各校團結起來，早前已聯合荃灣區13間中學做成人鏈，今天再接再厲籌備集會，希望為公眾帶來鼓舞和要做到「齊上齊落」。最後發言人再次解釋五大訴求，並重申是缺一不可。

緊貼香港時事、多次出席反修例活動的「MK始祖」藝人阮民安，亦有出席集會並上台發言。他表示收到大會邀請因此來到參與及支持中學生。「喺這場運動中唔同界別都需要支持」。他指，知道中學生舉辦活動時受到校方不同程度的打壓，但感謝同學們為大人提供了不少力量。他亦唱了《開始戀愛》，阮指要為大家打氣。現時叫大家大合唱願榮光歸香港，以及連成人鏈。

學生穿黑衣，築人鏈。(余睿菁攝)

阮民安指，現時內地對藝人的政策，似是逼着表態，再決定他們是否能在內地工作。但他認為，每個藝人都需要和香港人一同前行，不需要特別highlight。

他亦表示，很擔心兩個小朋友回家後打招呼是用普通話，因此會說，為了下一代，今次的運動絕對不可以輸，香港人絕對接受不到有一天廣東話會完全消失，籲大家繼續支持不要放棄。

主持人提及早前有人邀請他送一個禮物慶賀國慶七十周年，阮表示，他回答時說送個鐘，而四個指針會指着八、九、六和四，寓意香港人以至下一代都不會忘記八九六四事件。