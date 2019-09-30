【9.30示威】尖沙咀、天水圍組Pepe人鏈　旺角警署舉橙旗

十一國慶前夕，反修例示威活動仍然持續，今晚（30日）全港多區再有市民自發示威活動，包括由尖沙咀鐘樓延伸至太子站的「9.30 Pepe 心心和你拖」人鏈活動、由天秀公園廣場至銀座廣場的天水圍中學生人鏈、太子站的「全民合一祈禱會」及分別在中環碼頭及尖沙咀碼頭舉行的 「光復幻彩詠歌聲獻維港」，舉行的時間分別的晚上7時及7時半。另外，國難五金在深水埗開店，晚上被警截查，大批市民包圍聲援。

【23﹕29】銀座廣場現時有逾百人唱歌跳舞。先後播放《願榮光歸香港》、《哈姆太郎》主題曲等曲。在場人士大叫散水，「聽日見」。

【23﹕20】天水圍築人鏈活動過後，有示威者在銀座聚集，並包圍旗桿，上面掛有國旗，暫未知有無下一步行動。

【23﹕03】旺角警署，警方舉藍旗，警署內再度有廣播警告在場人士。一分鐘後，警方舉橙旗。再一分鐘後改舉藍旗。部分人見警察舉起橙旗後離去。

【22﹕48】天水圍人鏈，龍尾接近新北江商場。天水圍參與人鏈人士指，現正前往銀座寫直幡，並將於明天使用。

【22﹕42】旺角警署防暴一度走到署外水馬陣後戒備，但不消一分鐘又返回警署正門，並已強光照射傳媒及於太子道西聚集的人士。有警員向市民大叫: 「你哋枝電筒好廢，好渣呀！」其後得知記者正在拍攝後，關掉電筒。

【22﹕38】有示威者曾走近旺角警署，現時有防暴警在二樓窗台及正門戒備。示威者向警員照鐳射光，警員亦以強光反擊。

【22﹕08】天水圍人鏈，頌富輕鐵站天橋有途人指罵人鏈，「舉咩美國旗，呢度係香港」，現場一度互相指罵。後有組人鏈大叫，「我哋做自己嘢，用口號感動佢」。現場大叫，「光復香港，時代革命」。

【22﹕03】尖沙咀人鏈，有人沿人鏈呼籲，十點鐘舉報林鄭facebook專頁。人鏈隊頭停在旺角警署對面，指晚上10時唱完歌後，想散去的人便可散去。人鏈現在散去中。

【22﹕01】天水圍人鏈，天水圍人鏈繼續往天水圍西鐵站推進，天秀人鏈沿天澤、天恩、經頌富輕鐵站前往天水圍西鐵站出發。現場有糾察指，人鏈正連接天水圍西鐵站人鏈。

【22﹕00】尖沙咀人鏈已到聯合廣場外。而旺角警署外有人照燈及指罵警方，有人帶同民主女神模型到場，現場人士指將於5分鐘後默禱。旺角警署廣播，要求警署外的人士停止將單張貼在警署外牆，否則會被檢控。在場人士聽後指罵警員。

【21﹕49】國難五金有探員搜證，檢走大量物品，國難五金在FB上指損失慘重。現時防暴警員的防線不斷後退。

【21﹕41】天水圍人鏈，由天澤連至天暉路體育館，往頌富方向出發。

【21﹕40】旺角警署，有數十名示威者在外聚集，部分人築人鏈及手持Pepe公仔。一部份人唱聖詩及燒街衣。有不少路徑的車輛響按和應。

【21﹕33】天水圍人鏈，天澤與天逸邨之間天橋突然出現人潮增援，人鏈正組織連接兩邨天橋。

【21﹕25】天水圍人鏈，天澤有人持提大聲公播放《肥媽有話兒》，參與人鏈示威者以手機播放《肥媽有話兒》作回應，現場一度出現肥媽二重奏。

【21﹕18】亞皆老街及彌敦道一帶的市民舉起電話燈，不時有車輛響安和應，巴士上的乘客也開燈回應路上市民。

【21﹕06】天水圍人鏈，天澤商場外，有市民手持膠袋收集垃圾，並指：「移動劉江華，有冇人要丟林鄭？」藉此諷刺現任民政事務局長、民建聯前副主席劉江華為「垃圾筒」，特首林鄭月娥為「垃圾」。現場人士回以「票投民建聯、香港玩x完」。

【21﹕01】天水圍人鏈，天澤商場巴士站外有兩名市民「接車」，每當巴士到站，該名市民便高呼口號，等待下車市民回應。有市民快步離開，有人報以微笑，亦有市民回應「時代革命」。有下車市民指罵人鏈，組成人鏈年輕人回應，「我哋企出嚟都係想你支持咋」。有踏單車市民響鞍回應，現場士氣大振，並回應「光復香港，時代革命」。至於尖沙咀人鏈，現場消息，指第一批人已到了旺角道天橋，但中間有幾處斷開，現正整理，之後隊頭會向前調頭回尖沙咀。

【20﹕57】尖沙咀人鏈，組成人鏈的人士經過油麻地一間吉野家時，於其門外貼上文宣，有人高呼「唔食吉野家」。

【20﹕50】尖沙咀人鏈，在油麻地組成人鏈的人士舉起手機閃燈，沿途向對面馬路的行人及巴士內的乘客揮手。

【2047】天水圍人鏈沿隧道連至天澤商場外，當中有人戴V煞面具。

【2045】尖沙咀人鏈，由尖沙咀出發的人鏈現已到達油麻地。另一方面，深水埗長沙灣道國難五金仍然有警民對峙情況，有市民向警方說教。

【2035】尖沙咀人鏈，人鏈已走至永安附近。而中環碼頭的人潮已散去。

【2023】天水圍人鏈活動，現時合唱《願榮光歸香港》。沿途有身穿黑衣的年輕人派發口罩及水。有腳踏滑板車的黑衣人呼籲每人維持一個手位。

【2015】中環碼頭，讀中四的Cross表示今日放學後，在乘搭鐵路期間才告知父母正前往現場，希望表達自己的感受，「因為阿爸阿媽聽日唔俾唔出嚟，只好今日出嚟表達意見。」雖然只為中學生，但她想向成人強調，這幾個月香港發生的事，瀝瀝在目，自己根本沒有被煽動，被誤導。「警察亂打人，拉人，係有眼睇的，尋日有亂咁射記者⋯」他表示自己明日雖然不能出席，但絕對未有想過放棄，希望終有一日總會成功，又説，「我都認同如果唔俾選區議會的話，情況會更差，更加多人會嬲，我都希望大家會有一日成功。」

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【20﹕21】Pepe人鏈活動，有人一直往太子方向前進，一路於沿途路牌、港鐵站、牆壁張貼有關十一的文宣。人鏈現時已到恆豐中心。

【20﹕12】天水圍學生人鏈，陸續有街坊及學生加入人鏈，當中有學生身穿黑衣及校服。人鏈延至聖公會天水圍靈愛小學外。

【20﹕00】

大約20多人今晚於中環碼頭，對著對岸尖沙咀碼頭唱歌，表達訴求。居住北區的阿月及Cross專程來到中環碼頭參與向維港「快閃」唱《願榮光歸香港》活動。其中讀中五的阿月説，明日（1日）將會出席集會，指雖然已收到警方的信息，但認為自己一人上街表達訴求，根本無犯法，絕對不會怕，會「企硬」。

她續説，連續四個月的社會運動，印象深刻亦感到沉重，由其8月份起警方多次驅散行動中，親目令多人受傷、亦多人被捕，永遠難忘，並因此曾當前線一次，「我係做過一次前線，但身型太削反應又唔夠男仔快，被差人捉住，好在朋友拉得返，唔係我就要去新屋領啦⋯⋯」她説，為了不連累勇武朋友及自己安危，只好在較後排默默支持，「但我唔會放棄，因為我冇被搧動，我有思考過對錯。」

阿月又慨嘆，曾有朋友被捕後，關押到新屋嶺被虐打，及後全身重傷「基本上除咗塊面之外，身上面冇一忽係正常嘅肉同骨」她與朋友到醫院探望，心痛不已，「我嗰日喊到跪左係度，另一個朋友嬲到大叫，好嬲警察，唔會原諒。」她描述多人全身骨折，全身上下都滿佈傷痕，但沒有一個人願意到警崗報警，「報咗可能會仲衰」只能夠自行處理，又指希望政府盡快回覆五大訴求，包括新一項的即時解散警隊，平息民憤，「其實真係已經好攰，我都好希望今年內可以完咗呢件事，所以呢一刻唔可以放棄。」

【19﹕58】Pepe人鏈活動，人鏈現時已超過彌敦道及金馬倫道交界，人群邊向太子前進，邊高呼口號。有服飾店因活動而落閘。尖沙咀警署內有約十名警員在閘內戒備，見山林道有記者影相時一度用強光照射。

【19﹕57】天水圍天秀公園約100人響應呼籲於組成人鏈。在場人士高呼，「沒有國慶，只有國殤」，「721唔見人，831打死人」。而因安全考慮，活動終點改為天水圍西鐵站，人數持續增加中。

【19﹕54】中環碼頭有20多人在唱《願榮光歸香港》。而天水圍天秀公園開始有學生築人鏈，人數約50人。

【19﹕48】現時人鏈已到彌敦道，仍繼續前行中。另外，「國難五金」在長沙灣道開店遇警截查，大批市民不滿，包圍警方叫囂，警方正在店內搜查。

【19﹕35】七歲的Phyllis和家人一同參加尖沙咀的人鏈活動，並一度帶領現場人士叫口號其母羅太指，Phyllis在六月初的示威活動中見到警察打人後覺得害怕，但仍向母親了解發生了甚麼事，及要求參加示威活動，即使問她五大訴求是甚麼，她亦對答如流。雖然不少人都戴上了口罩，個羅太指Phyllis堅持不戴：「之前叫過佢戴，之後佢就嬲豬啦，咁佢都唔戴，我都冇理由戴，最多咪唔返大陸！」

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參與PEPE人鏈活動人士手持PEPE公仔。(呂諾君攝)

【19﹕25】市民沿海傍築成人鏈，並用紙摺的pepe 心心代替拖手。

【19﹕19】鐘樓前放有約二十隻pepe，市民黃先生寫上「感謝小朋友付出，歡迎自取」的紙條，並著各位市民可以自取。他表示，是在網上購買，因只得他一人所以今次只能預備二十隻pepe。尖沙咀鐘樓旁聚集人士開始沿海傍築人鏈。

【19﹕00】地區人士陳嘉朗經過時於鐘樓附近作出廣播，指據知今日活動沒有大台，參加者需自行組人鏈到太子，他後來指要舉辦放映會，離開現場，在場人士高呼「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」等口號，有人士提議七點十五分開起排隊，獲在場人士和議。

【18﹕37】尖沙咀鐘樓一帶開始有黑衣、戴口罩及手持Pepe公仔人士聚集。

【18﹕20】尖沙咀鐘樓外暫未有大量人士聚集，海傍有七名軍裝警巡邏，天星碼頭附近亦有一輛警車停泊。

四個活動分別是晚上7時在維港兩岸，即中環碼頭至添馬公園及尖沙咀天星碼頭，舉行的「光復幻彩詠歌聲獻維港」，呼籲參與人士組成人鏈及唱歌，並以光照向維港上空。另外三個活動皆在晚上7時半進行，第一個是「9.30 Pepe 心心和你拖」，他們在尖沙咀鐘樓集合，以Pepe公仔築起人鏈，沿彌敦道築人鏈至港鐵太子站，以紀念8.31太子站事件。第二個是「天水圍中學生人鏈」，有中學生會發起由天秀公園廣場到銀座廣場築人鏈。最後一個是在太子B2出口的「全民合一祈禱會」。