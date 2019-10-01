【10.1遊行】深水埗九龍灣小店不關門　番茄師兄：大家要平安

民陣十一遊行遭反對，網民發起全港六區遊行集會，遊行前夕，全港近30多個商場相續宣佈今日停止營業，警方高度戒備，市面有如戒嚴般。惟有不少支持示威者的小店不關門，堅持營業，方便放假的市民覓食。深水埗「番茄師兄」於反修例風波中一直支持年輕人，並為他們送上指定免費餐，小店今天如常營業，負責人李先生希望今天出來抗爭的人能平安歸家。

「番茄師兄」負責人李先生稱，過去的三個月，很多示威最後演變成衝突，不忍心見到市民出來表達訴求，惟最後遭到警方的暴力對待。（孔繁栩攝）

深水埗為今日集會的其中一區，遊行開始前，深水埗不少商店選擇不營業，如食店、五金鋪等，因過去多次的示威遊行中，警方均有在深水埗一帶發放催淚彈，令店舖受到影響。深水埗一間主打番茄湯及牛肉的小店「番茄師兄」在過去三個月的反修例風波中，撐年輕示威者，為他們提供免費指定食物，如最近小店發起「大學生，加油！」活動，逢星期三選出一間大學，免費送出茄牛通及飲品給學生享用。

望港人平安歸家

今日，「番茄師兄」如常營業，負責人李先生稱，過去的三個月，很多示威最後演變成衝突，不忍心見到市民出來表達訴求，惟最後遭到警方的暴力對待，今天希望站出來表達訴求、出來抗爭的人，「大家要好好保護自己，大家都要平安」。

李先生稱，最近逢星期三有送餐的服務，明日將會邀請港大的學生進餐，「唔係咩好大嘅優惠，純粹心靈上嘅支持，等佢哋知道佢哋做緊嘅嘢，有人會認同，有人會support 佢哋。」

位於德福的「渣哥」如常營業。（陳蕾蕾攝）

此外，由藝人譚小環及其老公「渣哥」開設的小食店，過去於反修例示威遊行高調支持示威者，並為示威者提供免費食物飲品。今日，位於德福的「渣哥」如常營業，而鄰近「渣哥」的大部分店舖大門緊閉，一名渣哥店舖的職員表示，老闆沒有指示要關門，認為附近不會有示威活動，因此仍開門。

中午12時許，「渣哥」有約十人排隊，店內貼有顧客留下的心聲memo紙。楊小姐表示，自己於附近上班，故前來德福廣場買食物，她表示，到達後才發現大部份商店閂門，但認為「冇乜影響」。又指知道渣哥政治立場與自己相近，故也希望幫襯支持。

德福大部分店舖不開 顧客：好似戒嚴咁

排隊的李先生表示，因為平時也有幫襯渣哥，今天其他店沒有開，故此幫襯，但也想支持對方，指自己「未必行到最前」，但「希望自己範圍內出返點力」。他表示德福現時「好似戒嚴咁」，認為普通過假期，市民可以休息下，若有部份人希望出力「做返啲嘢」，也只是行使自己的權力。

另一顧客陳先生則表示，自己住德福，平時也有幫襯「渣哥」，知道渣哥政治立場，也支持對方，他表示，不知道德福商場關門了，但認為影響不大。