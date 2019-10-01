【10.1遊行】多區衝突示威者縱火　黃大仙多輛電單車被燒毀

由網民發起的十一「六區遊行集會」於下午1時在灣仔、黃大仙、深水埗、荃灣、屯門及沙田展開後，演變成衝突，防暴警於多區發放催淚彈，而示威者在多區縱火，黃大仙中心有電單車停泊位起火，至少6至7輛電單車被燒至剩下車架。

屯門新墟一帶有示威者縱火。（曾雪雯攝）

集會未開始前，屯門大會堂對開空地已佈滿防暴警，逐一搜查在場的人士。集會開始後，越來越多示威者聚集，防暴警於大會堂對出將多名示威者撳在地上，最終集會演變成衝突，部分示威者由屯門大會堂轉戰屯門杯渡路，並設路障，警施放多枚催淚彈。

至下午3時15分，防暴警舉起黑旗，其後在VCity 對開發放多枚催淚彈驅散人群。惟示威者未有散去，在杯渡路對開投擲汽油彈及縱火。下午3時34分，防暴警再發射催淚彈，射落於青山天主教小學外。至下午4時17分，示威者行至新墟，於巴黎倫敦紐約購物中心外十字路口麥當勞對出縱火，並撒溪錢破壞巴倫紐中心外吉野家，疑因不滿吉野家背後中資集體背景。

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黃大仙一列電單車起火

黃大仙示威現場下午2時許，已演變成衝突，警方多次發放催淚彈。至下午4時許，黃大仙中心對開一個電單車泊車位，一輛電單車起火，波及其他6至7輛電單車，現場濃煙席捲半空，消防人員到場灌救，電單車被燒至只剩下車架。黃大仙睦鄰街遊樂場內有示威者擲汽油彈及在地上倒油，公園內多處有火頭。