【10.1遊行】警胡忠大廈外放催淚彈　餐廳內患哮喘男童吸濃煙不適

由網民發起的十一「六區開花」集會，最終演變成街頭激烈衝突，今日於荃灣更有警員近距離向示威者開實彈。由於多個區有大量示威者聚集，警方發射多枚催淚彈，驅散示威者。惟密集式放催淚彈令催淚煙難以散去，傍晚6時許，灣仔胡忠大廈大快活餐廳內突然湧入大量催淚煙，有患哮喘小童不適需要送院。

一名男童患有哮喘，需要用呼吸機。（黃文軒攝）

灣仔今日有遊行，下午開始，防暴警於皇后大道東兩側不斷發射催淚彈，由於現場較多建築物，催淚煙難以散去，現場示威者四散。至傍晚6時許，警方再於胡忠大廈對開及射催淚彈，天橋上亦找到催淚彈殼。當時胡忠大廈大快活內有大量市民在進食，突然間有大量煙湧入餐廳內，不少食客感到不適。職員向食客提供清水洗眼，現場所見，大快活餐廳內的地板全是水。

餐廳內有小童吸入催淚煙後不適，一名男童患有哮喘需要用呼吸機，而另一名女子要坐輪椅推上救護車。有餐廳職員表示，有年老的食客要立即戴上口罩，以免再吸入濃煙，事發後大快活已關門。

有女子不適。（黃文軒攝）

另外，今日為公眾假期，胡忠大廈附近的一個小公園內有十多名外傭在聚餐休憩，傍晚時份，突然間有一枚催淚彈射上花園平台，登時大量催淚煙湧出，外傭Agnas表示，瞬間雙眼看不到東西，旁邊一名有心臟病的朋友感到很驚慌，有朋友因害怕而藏在花槽中。Agnas稱，以往是在修頓球場休息，惟最近多了示威遊行才轉至上址小花園，但很驚訝該個小花園亦會受催淚彈影響，Agnas表示，事發時警方完全沒有警告要開槍。