【10.1遊行】入夜黃大仙街坊自發清堵路雜物　膠樽回收彈殻放一旁

黃大仙為「六區開花」集會的其中一區，集會於今午開始後，立即演變成激烈衝突，更成為六區中最早發放催淚彈的地區。示威者於黃大仙中心對開的龍翔道設路障、縱火等，阻塞道路，至晚上黃大仙對開的一段龍翔道遺有大量雜物，有街坊自發清理路上的雜物。

十多名街坊自發清理龍翔道。（陳蕾蕾攝）

晚上8時半，黃大仙「戰火」漸緩，示威者轉移其他地方，黃大仙中心對開的龍翔道有十數名街坊自發清理示威者設路障時留下的雜物，主要收集雨傘、玻璃樽等，又清出兩大箱膠樽，並每人取數把雨傘帶走。而鳳德道及蒲崗村道同樣有街坊自發清雜物。

自發清雜物望減輕清潔工工作量

歐陽先生指，途經上址希望幫忙清理，亦收集中回收物品供日後再用，順便清理街道，「清潔工人就唔洗咁辛苦」。他認為這些都是「舉手之勞」的事，每個人取走一些物資「螞蟻搬家」便可幫忙。他指，每次示威完結後均有人幫忙清理，以往主要收集頭盔、生理鹽水等，「睇現場有咩就拎咩」，現時會收集雨傘等。

街坊將收集到的膠樽踩平，以便回收。（陳蕾蕾攝）

盧小姐同樣是經過上址，發現多名街坊正在收拾，自己亦想出一分力，於是在龍翔道協助收拾膠樽，並將膠樽踩平後回收。她指明白示威者離開時比較急，留下許多物資。

街坊均互不相識卻互相幫忙

另一名幫忙清雜物的黃小姐表示，自己回家途中見到龍翔道凌亂，於是希望幫忙收拾，眼見地上許多物資，不希望浪費。她指會收集完整的雨傘，而地上的彈殻則集中放在一旁，物資方面「拎到幾多就盡量拎返屋企啦！」另外，她指在場協助的街坊均互不相識，惟大家於現場互相幫忙收拾。