【10.1遊行】黃大仙滿目瘡痍　警封龍翔道搜彈頭　中資店遭爆玻璃

十一國慶日，網民發起的「六區遊行集會」演變成警民衝突。衝突過後黃大仙區滿目瘡痍，有街坊收集逾百個催淚彈罐，繫成一道長帶；美心集團餐廳及中資銀行店舖被擊爆櫥窗玻璃，需暫停營業。昨日有警員於黃大仙區開實彈，至中午12時許，數十名警員於龍翔道往觀塘方向，封路搜尋彈頭。

至中午12時許，數十名警員於龍翔道往觀塘方向，封路搜尋彈頭。

黃大仙電單車起火。（資料圖片／羅國輝攝） 昨（1日）黃大仙區集會原定於下午1時舉行，黑衣人聚集在黃大仙廣場一帶，惟警方於下午1時35宣佈該集會是違法行為，要求在場人士離開，否則警方會使用武力驅散。約30分鐘後，警方發射第一枚催淚彈驅散示威者。 9輛電單車被燒剩支架 留下「商討爭取賠償」字條 示威者在龍翔道與警員爆發激烈衝突，警方多次發放催淚彈、布袋彈，示威者則投擲汽油彈及焚燒路障，試圖阻擋警員推進。黃大仙中心對開一個電單車泊車位，有一輛電單車起火，波及其他鄰近電單車，濃煙席捲半空，消防人員到場灌救，電單車被燒至只剩下車架。記者今日重返現場，被燒剩車架的電單車仍停泊在上址，有人在受損毀的車上留下字條稱「商討爭取賠償」並留下聯絡電話。

警方在黃大仙發放逾百粒催淚彈。（陳蕾蕾攝） 逾百粒催淚彈繫成長帶 黃大仙警民衝突持續大半天，火頭處處。警方發放逾百粒催淚彈，今早有街坊收集地上的催淚彈罐，以索帶扣成一條長帶，繫在巴士站兩旁。昨日有警員於黃大仙區開實彈，至中午12時許，數十名警員於龍翔道往觀塘方向，封路搜尋彈頭。 美心集團餐廳遭刑毀 黃大仙中心南館地下的數間商舖受破壞，美心集團旗下的「美心MX」和「元氣壽司」遭刑事毀壞，櫥窗玻璃爆裂、碎片佈滿一地，店舖旁邊有一輛盛載磚頭的手推車，疑似有人以磚頭撃向櫥窗玻璃致碎裂。這兩間食肆外被人以黑色噴漆寫上「食美心，無良心」、「奶共美心」、「美心罷食」等等字句。

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此外，港鐵黃大仙站昨日宣佈停站後被示威者破壞，有示威者手持長鐵枝撃破車站出口的玻璃，又接駁水管至車站外，不斷灌水至站內。今日黃大仙站已回復正常服務，惟受破壞的出口仍封閉。

中國銀行被撃爆玻璃 警列刑事毀壞處理

鄰近「美心MX」的中國銀行亦受波及，其櫥窗玻璃爆裂，鐵閘未受損毀，外牆被噴上「不要支那殖民」。中國銀行就事件報警求助，案件列作刑事毀壞處理。經過一晚復修後，銀行的玻璃櫥窗及地上的碎片全數被移走，銀行張貼公告稱因受突發事件影響，分行未能提供對外服務。今日有軍裝警員到銀行搜證，調查刑事毀壞事件。

長沙灣政府合署遭示威者掟汽油彈及縱火，政府合署玻璃外牆遭打破，牆上被示威者噴上寫「賀你老X」等字句。至今早，長沙灣政府合署正門沒有開，需要經停車場的側門出入。現場可見，大樓地下及一樓多塊玻璃被打玻，有維修工在場進行修復工作，另有數名警員在場維持秩序