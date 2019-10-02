【逃犯條例】沙田、黃大仙多區聲援中彈少年　摺紙鶴祝早日康復

昨日十一國慶，本港多區暴發衝突，全日發生了4宗開真槍事件，共發射了6枚實彈，其中一名警員向一名18歲男示威者近距離開槍，導致18歲男子傷重倒地。示威者中實彈受傷引來全城關注，今午多區商場有示威者聚集，聲援受傷的男示威者。沙田新城市廣場有逾400名示威者聚集，部分人在中場摺紙鶴；黃大仙有近五十名市民響應網上呼籲參與三罷，並在黃大仙廣場聚集靜坐。

商場中庭位置有數十名示威者席地而坐，用不同顏色的紙摺紙鶴。（蔡正邦攝）

下午2時許，新城市廣場中庭及各樓層欄杆位有近400名示威者聚集，他們齊唱由抗爭者創作的《願榮光歸香港》，歌唱在商場內回響。

紙鶴拼湊出「FREE HK」字眼

商場中庭位置有數十名示威者席地而坐，用不同顏色的紙摺紙鶴，藉以祝福昨日中槍的少年早日康復及保佑香港的未來，而紙鶴會暫時放在中庭位置，拼湊出「FREE HK」、「香港人加油」等字眼。就讀中三的少女Bernice今天是請事假前往參與聲援中槍少年的集會，她稱學校對參與示威打壓得很厲害，但認為中實彈事件嚴重，「唔可以唔行出嚟，希望少年快啲康復。」

示威者在中庭摺紙鶴，用紙鶴拼湊出「FREE HK」字眼。（蔡正邦攝）

示威者在沙田新城市廣場摺紙鶴，砌「香港人加油」、「FREE HK」字眼。（林振華攝）

現場有一些示威者高呼「有美心無良心」，並在美心集團旗下的餐廳潮庭不斷取排隊票，並將票排隊票用膠紙貼起，數十米的排隊票由餐廳門口開始傳至中庭。除了大量取排隊票，大概有100名示威者在Simplylife示威，於店門口噴字「香港天滅、中共黑心」，及噴黑顯示屏，大叫收工收工，其後Simplylife職員在門口用白色膠帶封鎖，餐廳內有十多名食客未有即時離開。

示威者期後轉場往Simplylife對面的Starbucks繼續示威，有示威者高舉雨傘時，懷疑觸碰到假天花，有一塊假天花剝落，Starbucks最後落閘。

示威者在商場內噴字。（李智智攝）

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有近五十名市民響應網上呼籲參與三罷，並在黃大仙廣場聚集靜坐。（鄧栢良攝）

示威者黃大仙廣場聚集靜坐

下午一時半，有近五十名市民響應網上呼籲參與三罷，並在黃大仙廣場聚集靜坐。其後眾人經商討後，一同步行至黃大仙中心對出的連儂牆，高呼「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，再一同唱《願榮光歸香港》，途經的街坊不時為集會人士打氣。

曾同學為大學生，今日專程響應網上呼籲罷課，參與七區集會。他指集會人士多是附近街坊。曾表示，昨日一名中五男生在荃灣被防暴警察用實彈擊中，今日舉行三罷集會是最好的回應，且可以鼓勵傷者。他指，從網上片段中可見該名開槍警察持槍主動衝入人群，並非盧偉聰所言是電光火石間自衛，而且該名警員有許多武器可以選擇，可以有很多方法應對，不必使用實彈。他認為警方在示威中使用實彈，難免會令參與人士擔心人身安全，但他相信香港人仍會為值得爭取的事情而站出來。