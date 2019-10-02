【10.2集會．總覽】黃大仙醉漢持刀疑遭私了　防暴警罵消防太遲到

昨日10.1國慶，多區爆發警民衝突，警方在四個地方開六槍，在荃灣大河道，一名18歲中五示威者中槍。全港多區今晚擧行集會，對開槍事件表示關注。在荃灣，市民晚上組織「和你行荃灣」集會，有示威者縱火、堵路，警方發射催淚彈，晚上十時許，示威者到二坡坊破壞一間麻雀館；在黃大仙，示威者佔領龍翔道。屯門有示威者包圍警署，警方舉藍旗示警。
【01:30】黃大仙現場，防暴警員離去後大致正常，龍翔道恢復通車。消息稱，手持菜刀、隨後頭部流血的男子，在附近經營小食。
【00:57】黃大仙現場，救護員將頭部受傷的男子，送上救護車。傷者需戴上氧氣罩。
【00:56】黃大仙現場，警員再次要求記者退入行人路較後位置，將記者迫向沙田坳道小巴站馬路旁。
【00:53】黃大仙現場，救護員將頭部流血的傷者，用頸箍及長板固定傷勢，再移上救護床進行治理。有街坊大叫「支持救護員!」
【00:41】黃大仙現場，龍翔道近鳳德公園方向一度傳出雜物聲，現場警員緊張大叫「form check line!」但相信與暴力事件無關。
【00:40】黃大仙現場，有市民向警員稱，並指著馬路上的受傷人士：「你執埋佢把刀啦」
【00:38】黃大仙現場有警員不滿記者採訪:「你地影左幾耐呀，心知肚明啦」在場所有記者均站在行人路上。有記者指「我地已經唔開燈影啦，無阻你地啦!大家做野啫，嘈乜啫?」另有記者指：「我地直播緊」，警員沒有回應。
【00:37】黃大仙現場有消防員到場，為傷者治理。現場有懷疑防暴警員大叫：「呢度呀消防員，等左你幾耐呀?係前面打左幾分鐘都唔幫手?」另一名懷疑警員再大叫「頭先唔救，而家先嚟救，做戲呀?係咪做戲呀?」
【00:32】黃大仙現場有防暴警員衝出馬路。數名義務急救員為該名受傷阿叔治療時，被防暴趕走。急救員指「我地救人咋!」防暴警喝罵在場所有人「上返行人路!我同你講緊嘢呀，你呀!聽唔聽到呀!」又質疑在場記者「有無記者證?無就當你係犯呀!」又稱「頭先有曱甴」最後防暴警員讓急救員讓傷者治理。
【00:29】黃大仙現場，示威者在龍翔道東行近新光中心對開，圍著一名身穿白色間條上衣的阿叔。他被發現時頭部流血，自稱「我唔係支持共產黨」，狀似醉酒人士。有在場人士著他坐下進行治療，但他只說「邊個打我呀」及大量粗口。據知該名人士曾掏刀。現場遺下一把菜刀。
【00:23】屯門現場，防暴警登車離去。
【00:21】屯門現場，大批防暴警員仍在杯渡路駐守，多輛警車不停來往上址，但其他車輛仍可行駛。
【00:20】黃大仙現場，防暴警員仍聚集在沙田坳道馬路設防線，用電筒照向人群。
【00:08】黃大仙現場，約40多名防暴警員步出警車，聚集在多層停車場對開的沙田坳道，部份示威者見狀向後退。
【2019-10-03/00:05】屯門現場，大批防暴警員聚集在V CITY對開馬路，部份警員清走障礙物。地下一間STARBUCKS被人打爛玻璃，再入內進行破壞。部份座椅被人移出街外焚燒。
一名男子疑持刀走向示威者，他頭部流血受傷。(林振華攝)
黃大仙現場遺下一把菜刀。(林振華攝)
【23:36】防暴警由VCity 跑到市中心廣場，示威者四散。
【23:30】屯門輕鐵市中心站，幾名示威人士闖入站內客戶服務中心，打破窗戶玻璃及縱火，部份設施被毀，消防到場救熄，示威者逃去。
【23:13】屯門現場，消防到場，將火救熄。
【23:06】屯門現場示威者在路障縱火，不斷投雜物助燃，冒起濃煙。
【23:00】屯門VCity地下，屬美心集團旗下的Starbucks被大肆破壞，有人在店內圖點火，警方高舉橙旗。
【22:11】屯門警方舉藍旗
【19:54】屯門站橋底30防暴，與近百無裝途人對峙
屯門V CITY的STARBUCKS被人打爛玻璃入內破壞。(陳永武攝)
荃灣集會
【23:15】荃灣：防暴警到達大河道，將路障清理。
【22:37】荃灣：示威者圖扑爆中建鐵閘但無果，之後到中國移動外噴漆，並破壞國際遊戲機中心閘口。
【22:06】荃灣：多名黑衣示威者到二陂坊，高叫「福建幫出嚟」，他們手持長竹及長棍到聯發麻雀館外，不斷猛打鐵閘，黑衣人撬開入口後衝入麻雀館大肆破壞，叫「福建佬落嚟呀」，稱要為早前被斬的市民復仇。
【22:06】荃灣：警方表示，大批示威者在荃灣沙咀道拆毀鐵欄及掘起行人路磚頭，並佔據附近一帶馬路，造成交通嚴重阻塞。警方警告有關示威者立刻停止違法行為。警方提醒公眾及駕駛人士避免前住該區，留意最新交通情況。
【22:05】荃灣：示威在沙咀道及大河道交界砸爆中銀玻璃，並破壞櫃員機。
【21:45】荃灣：消防到新界南總區警察總部外救火。
【21:30】荃灣：示威者在新界南總區警察總部外縱火，火勢頗大，警方發射催淚彈及橡膠子彈。
【21:23】荃灣：沙咀道及眾安街交通被堵塞，現場交通擠堵，巴士及小巴擱在路上；另有示威者走入二坡坊。
【21:17】荃灣：沙咀道球場外，有示威者鋪雜物點火。
【21:13】荃灣：隊頭遊行人士抵達眾安街，有金行急急落閘關舖。
【21:00】荃灣：數十名示威衝出沙咀道球場，拆毀路邊鐵欄，堵塞沙咀道來回方向行車線。
【20:40】荃灣：市民站立，按住左邊胸口，合唱《願榮光歸香港》。
【20:20】荃灣：現在有人派發「停止射我們的孩子」標語，為昨日被警開槍打中胸口的中五示威者「健仔」打氣，一同高呼「健仔加油」、「五大訴求，缺一不可」、「香港人加油」等。
【20:10】荃灣：逾千市民坐在沙咀道球場，出席集會，現場有不少人埋首摺紙鶴，砌出一個心形圖案，及「香港人加油」。
黃大仙集會
【22:58】黃大仙：消防員將消防栓關上。
【22:30】黃大仙：有示威者破壞龍翔道一個消防栓，猛水不斷射向黃大仙站入口。
【22:27】黃大仙：龍翔道來回線遭堵路，警方於黃大仙紀律部隊宿舍附近戒備。示威者數量減少。
【21:31】黃大仙：示威者離開黃大仙中心，用鐵欄及水馬封鎖龍翔道來回馬路，交通擠塞。
【20:50】黃大仙：黃大仙中心內有部分商舖準備落站，一直備受針對的吉野家，有擊進人士推跌店外設施，經理一度打算拉閘，但有人表示要入店食飯。
【20:45】黃大仙：大批市民高舉五隻手指，邊叫「五大訴求，缺一不可」，邊在黃大仙中心內遊走。
【20:35】黃大仙：黃大仙中心內三個美心食肆被包圍。
屯門