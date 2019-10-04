【禁蒙面法】青年香港大學站連儂牆派口罩　促市民關注禁蒙面法

盛傳特區政府擬藉《緊急法》推行《禁蒙面法》，有青年關注條例或令港人動輒得究，遂於香港大學站連儂牆外派口罩，呼籲參與「全民戴口罩」行動，以示反對《禁蒙面法》。參與者鄭先生表示，希望不論支持或反對《禁蒙面法》的市民，知道政府正推動條例，「唔係要逼所有人反對條條例，各人用批判思想，分析合理或唔合理。我哋覺得唔合理，所以出嚟呼籲『全民戴口罩』。」

數名青年在香港大學站連儂牆派口罩，促市民關注禁蒙面法。（黃偉民攝）

香港01報道特首林鄭月娥今（4日）召開特別行政會議，《禁蒙面法》在會上通過後，政府最快即日中午或下午公佈。數名關注條例的青年，到香港大學站連儂牆派口罩，促請市民關注《禁蒙面法》。參與者鄭先生認為建制派推動《禁蒙面法》，條例並不合理，希望透過「全民戴口罩」行動，讓市民了解香港正研究推行此條例。

《禁蒙面法》內容預料除非法集會外，獲警方批出不反對通知書的合法集會上，亦會禁止示威者蒙面。鄭先生擔心日後任何示威或街頭行動，市民只要戴口罩或面罩在場，警方可以有權拘捕，「先唔好講你當下有冇做過一啲咩嘅行為，可能你只係和平示威，可能只係企喺街，只是街坊，戴住個口罩。」面對被檢控風險。故此，他們希望香港人不論支持或反對條例，都知道香港正推動《禁蒙面法》，「唔係要逼所有人反對條條例，各人用批判思想，分析合理或唔合理。我哋覺得唔合理，所以出嚟呼籲『全民戴口罩』。」