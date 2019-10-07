【10.7新界】示威者元朗破壞輕鐵站交通燈　防暴警驅散帶走四人　

政府上周五（4日）宣布以緊急法實施《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮，持續多日多區發生嚴重衝突。有網民今日再發起「十八區開花」集會，日間氣氛平靜，但在晚上多區再次爆發衝突。 在元朗，多輛警車晚上8時多突然駛至大馬路，並在一帶截查多名青年。至晚上9時30分，最少4人被帶上警車，當中有人是街坊裝扮，並沒有戴口罩。防暴警員未有撤退，其間約200人開始在大馬路聚集，有人在附近一帶路口堵路，又破壞交通燈及大棠路輕鐵站。警其後在大馬路推進，並多次施放催淚彈驅散。 攝影：陳浩然

約在晚上8時20分，超過五輛警車沿元朗大馬路往元朗西鐵站推進，在大棠路及大馬路路口落車。當時現場有一名女士坐在一間鐘錶鋪門外吹長笛、播音樂，有不足10名人士在附近徘徊。一名白衫警務人員率先落車，衝出馬路，馬路上仍有車輛行駛，市民則往大棠路方向奔跑離開。

白衫警先在同益商場對出截查一名戴上黑色口罩的年青人，並從後箍頸，將青年向下扯，致他失平衡、站不穩。其他防暴警員跟上，繼續推進，在裕景坊及同益商場對出再截停一人。防暴警員又在大棠路73號位置截停兩名穿著球衣、短褲街坊裝扮的年青人，並施放胡椒噴霧，其中一人臉部全中，表情狀甚痛苦。其間有街坊與警員互相指罵。兩名青年未有戴口罩，被截查身份證及搜袋後，帶上警車。

防暴警員當時仍未撤退，在場戒備，警車停泊在大棠路。及後一半警員一度登上警車撤退，但一名持槍警員後退時，突然為步槍上膛，並一度將槍口指向群眾。

四十分鐘後，約200名街坊打扮人士開始在大馬路聚集，有人在康樂路往西鐵站方向等多個路口堵路，用竹枝、垃圾筒、水馬等雜物設置路障，有人破壞交通燈。有身穿黑衫的人士破壞大棠路輕鐵站，破壞站內燈箱。警方在近10時在大馬路推進，舉黑旗多次施放催淚彈驅散。