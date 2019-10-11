【禁蒙面法】旺角交通燈仍失靈　藝人王喜化身交通警指揮交通

上周末本港多區爆發激烈衝突，當中有80組交通燈被破壞，至今日(11日)，各區仍有20多組受破壞的交通燈尚待恢復運作，其中旺角彌敦道與亞皆老街交界十字路口交通燈仍未修復，過去數天上址沒有交通警出現時，有熱心市民自發做「交通警」，今午藝人王喜被發現在場指揮交通。

今日下午藝人王喜現身旺角彌敦道與亞皆老街交界十字路口交通指揮交通。（鄧詠中攝）

今午約2時半，有網民行經上址時發現藝人王喜在場協助指揮交通，香港01記者於下午4時半，見到王喜仍在現場指揮交通，除了王喜，亦有另一名身穿反光衣的男子在場一同協調車輛及行人過路。至下午4時40分，有一輛警車經過，王喜與身穿反光衣的男子停止指揮交通並離開，惟警車只是停泊在路邊，未見有警員下車前往指揮交通。

日前有交通警向記者表示，只有上下班的高峰時間才會派人到場指揮交通，至於燈號何時修復，是路政署的工作。

一輛警車出現後，王喜離開現場。（鄧詠中攝）

曾任職皇家香港警察的王喜於過去的反修例風波中，多次參與遊行，亦曾於遊行中屢次上前幫助暈倒的參與遊行人士。曾做過警察的王喜，有批評過警察在示威中不展示委任證及編號的做法不正確，他指《警隊條例》或《警察通例》都沒有條例是准許警察當值時，不向公眾出示委任證或不展示警察編號。