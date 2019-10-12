【港鐵加閘】馬鐵綫加裝國產伸縮閘　機身標「出入平安」

近日網上流傳港鐵馬鞍山綫車站出入口位置加設伸縮門。香港01記者今午（12日）到石門站了解，發㺺近C出口擺有十多個未安裝的伸縮閘，該站四個出入口已裝上伸縮閘。現場所見，機身標簡體字「歡迎光臨」及「出入平安」的字樣。今日石門站只開放C及D 出口，站內有廣播指A及B出口受到破壞，暫停開放。

今午（12日）香港01記者到石門站了解，近C出口擺有十多個未安裝的伸縮閘。（陳諾希攝）

近日網上流傳港鐵馬鞍山綫，車站出入口位置加置伸縮門，機身標簡體字「歡迎光臨」，當中馬鐵綫石門站外擺有十多個未安裝的拉閘。（網民Lee Wang Yeung‎上載至FB群組「香港突發事故報料區」）

街坊陳先生：令人覺得反感 好似玩針對咁

街坊陳先生指，昨日石門站仍未加設伸縮閘。「佢係咪驚再有人入去破壞，我覺得做咁多嘢都唔係治本。」陳先生指，對於港鐵將石門站兩個出入口圍封，做法並不理想及對市民造成不便。對於機身標有「出入平安」及「歡迎光臨」的簡體字，陳先生認為港鐵是向內地購入伸縮閘，「我覺得港鐵做呢樣嘢，會令人覺得反感及唔舒服，好似玩針對咁，我覺得好無奈。」

市民趙先生：有感影響市容 港鐵過度敏感

市民趙先生表示，他今早在網上看見帖文於是石門站了解，「無喇喇加網閘，我覺得有啲奇怪，對於個閘上面有簡體字，都有少少保留！」趙指，石門站只得四個出入口，但是港鐵加置十多個閘，他有感港鐵過度敏感及防範之嫌，「其實都唔需要加咁多個閘！」

網民留言斥：核突到一個點

消息傳出後不少網民留言，包括「核突到一個點」、「黨鐵淘寶成功」、「真係好肉酸」、「我唔識睇簡體字」及「好心換繁體字啦，真係似返左（咗）大陸」等留言。香港01正向港鐵查詢。

馬鐵站多個車站 曾遭破壞售票機等設施

自政府通過《禁止蒙面規例》，過去一個星期，本港發生多次示威及衝突事件，多個港鐵站再被破壞和縱火。港鐵第一城站及石門站，都有示威者入內破壞設施，10月4日有示威者破壞馬鐵石門站，有人拉起石門站鐵閘，用滅火器及水喉射向站內。而10月7日晚上8時許，有黑衣人衝入港鐵沙田圍站破壞售票機。