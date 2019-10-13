【10.13罷買．新界總覽】大埔大圍屯門多區破壞　縱火燒中資銀行

網民周日（13日）發起「18區開花」行動，目標在各區大型商場聚集，表示對《禁蒙面法》不滿，爭取落實民間五大訴求。罷買行動無損內地客購物意欲，在上水，各大型商場及藥房上午照常營業，有內地客更表示太多必需品要買，不得不來港購物。及至下午2時半左右，情況急轉直下，大埔防暴警員不斷向人群舉槍，又舉起藍旗，並衝入大埔廣場制服示威者。荃灣區警亦將數人帶上警車。

警方帶走一名16歲少年。（呂諾君攝）

周一（14日）

【0036】大埔：一名白衣男子被帶上警車，現場消息指他16歲姓陳。現場目擊者：當時該名救恩書院中四青年坐在欄杆上鬧「死黑警」，沒有為意後面有四名防暴，其後遭截車。現場再度再平靜。另一名街坊鍾先生指，當時警方拿起青年旁邊的頭盔，指屬於該名青年。

【0023】大埔：警員兩方向包抄，走入大埔中心巴士站及大元邨等清場。其後於大埔中心巴士總站將一人制服在地，同時搜查另一人。

【0013】大埔：警車再次到太和路現場。

【0006】大埔：消防員抵太和路。

周日（13日）

【2359】大埔：有示威者向火堆加入多輛單車。

【2356】上水：有人指被送往將軍澳警署的被捕人士安全，現已有人跟進，呼籲在場人士散去。在場十多人現陸續散去。

【2350】大埔：示威者在大埔太和道第4次設路障，並於垃圾桶內點燃雜物。

【2345】上水：北區區議員陳旭明引律師消息，指今日在粉嶺中心被捕的人士中，有25名現身處上水警署，另有一人被送往將軍澳警署。

【2327】大埔：警稍早前向大埔中心平台發射布袋彈，射破六樓其中一個單位的玻璃。

【2311】大埔：防暴警上車離開，離開前再一槍。記者於大埔太和路發現7枚布袋彈彈殼。

【2310】元朗：元朗西菁街兩男子被捕，其中一人頭部受傷。

【2258】大埔：防暴警舉藍旗，其後再開多槍。警方不斷着記者離開橋底，拍攝示威者擲物。

【2254】大埔：防暴警向天橋方向開多槍後舉起橙旗，並警告平台上的人士不要再擲物，同時用貨車清走路上雜物，其後再開多槍。

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示威者於屯門市中心鄉事會設火路障。（曾雪雯攝）

【2251】元朗：三男一女被截查。

【2245】大埔：太和路警車再駛前，防暴警再上一田橋驅散。其間，有示威者擲玻璃樽，警一度舉槍。

【2230】元朗：防暴警帶上防毒面具後於大馬路推前。

【2202】元朗：警察走後，示威者再次大棠路和谷亭街堵路，其後警車再折返。有人以伸縮警棍毀大棠路站閘機後逃去。

【2202】大埔：警察走後，示威者再次於太和路堵路。

+ 4 + 3 + 2

【2200】一名女子被帶上警車期間，一名男子上前詢問名字，被警察質疑是假記者，並作搜查。男子向警方表示自己是紀錄片導演，警方指，「導演即是唔係記者啦」。該名男子是香港兆基創意書院教師、獨立紀錄片導演馬智恆，他經過警方搜袋等調查後，被警告不可再用寫有press 字樣的頭盔及穿反光衣室現場採訪。他指自己拍了紀錄片逾十年，上一套作品是岸上漁歌，今次亦是裡製作紀錄片。他指，警員表示要有由記協發出的記者證才可在現場採訪，惟電影業卻沒有相關的證明文件，認為是行業的不足之處。

【2148】元朗：元朗恆隆銀行大廈有人向地面投擲碎石。

【2137】大埔：晚上9時半，警車返回太和路，其後防暴警落車並舉藍旗，其後突然衝上天橋，並制服最少兩女一男，並最少3度舉槍。

【2135】上水：警車出入上水警署，示威者隨即閃亮車廂檢查是否有被捕人士，有警員出車時在車廂站起來並身體及盾阻擋。

【2130】屯門：屯門市中心鄉事會路近市中心站，有示威者快閃設路障再點火。

【2129】上水：上水警署外陳旭明指，基督教香港信義會心誠中學、東華三院李嘉誠中學、保良局馬錦明中學及東華三院甲寅年總理中學已有教職員到達警署，其中心誠中學校長獲准與其被捕學生見面。

【2118】元朗：防暴警截查多名市民，其後一度舉黑旗，並於大馬路推進。其後舉藍旗。

+ 3 + 2

【2118】上水：北區區議員陳旭明及劉其烽於上水警署協助被捕人士。現場消息指，上水警署內有防暴警察，籲在在場人士小心。

【2111】大埔：示者威再於太和路嘗試堵路。

【2109】上水：一輛救護車駛入上水警署，擾攘約一分鐘防暴警始開閘門讓救護車進入，在場人士起哄指罵警員。

【2104】大埔：防暴警離開天橋，陸續上車，遭示威者以鐳射燈照射。

【2102】上水：北區區議員陳旭明指，於粉嶺中心被捕的全數人士身份已獲確認，現有律師於警署內處理，惟警署外人士仍未散去，聚集人士每當有警車出入警署，都以手機燈光照亮警車車廂，以確認有否示威者被捕，及拍攝被捕人士樣貌。

【2052】大埔：警車停於一田門外，防暴警登上天橋，並開廣播警告在一田前聚集人士，指他們非法集結。

【2049】元朗：大批防暴警員於大馬路設防線及戒備。大馬路有交通燈被噴黑。

【2035】大埔：現場消息指，10多分鐘前，四「豬籠車」駛過大埔超級城外，警員下車指一田對開天橋有人擲物，其後向天橋方向開最少3槍，未確定是甚麼彈藥，有市民指警方開槍前未有舉旗。一名女子其後與警員理論，遭到辱罵。

上水警署示威者閃亮警車車廂，檢查是否有被捕者。（余睿菁攝）

【1959】上水：上水警署外仍有5、60人聚集，大致和平。北區區議員陳旭明指，結合他和星火的資料，被捕的25人中，已有24人身份獲確認，當中多數為中學生，呼籲在場人士等餘下身份未明的二人確認身份才離開。

【1925】大埔：太和路有示威者以共享單車、垃圾桶等雜物堵路。

【1920】屯門：屯門鄉事會路多處起火，消防到場後撲滅。速龍小隊到場，於蔡意橋捕捉一男一女，速成員其後多次與在場街坊及記者發生衝突，包括向記者及市民說粗言穢語，又在蔡意橋搜查市民身分證，並指罵市民：「頭先唔係鬧差佬好大聲咩？有事邊個救你呀。」

【1910】屯門：杯渡站一度起火，速龍在天橋上清場，並沿途使用大光燈。

+ 7 + 6 + 5

+ 6 + 5 + 4

【1906】荃灣：防暴撤離，示威者佔據沙咀道。

【1852】屯門：示威者一度於杯度站路軌上打開傘。

【1850】大圍：示威者於成全路同青沙公路交界兵分三路。

【1850】荃灣：鹹田街中銀被破壞。

【1847】屯門：早前有示威者快閃破壞輕鐵杯渡站，防暴警察剛抵杯渡站。

【1843】荃灣：警舉黑旗後施放催淚彈。

【1840】屯門：示威者於杯渡輕鐵站下燃燒雜物。

容海恩議員辦事處被破壞。（呂諾君攝）

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【1830】大圍： 示威者於村南大道路障，破壞大圍火車站，快閃後離去。其後將汽油到在中銀櫃員機上，然後用手機點火，後又於大圍道中國工商銀行及優品360縱火。

【1825】大埔：大埔超級城一田外及天橋四周有人叫「包抄緊，快啲走」。

【1823】荃灣：荃新天地十字路口、橋上、行人路布滿警車及防暴。

【1822】屯門：示威者暫退至屯門市廣場。

【1820】大埔：約40名示威者毀壞工聯會，其後前往打破大埔超級城內的優品360。

中銀遭縱火。（黃桂桂攝）

【1815】大埔：示威者以5分鐘快閃形式，先後毀壞容海恩辦事處、交通銀行及政府合署等，以噴漆塗鴉、打破玻璃及毀閘門。

【1804】沙田：沙田新城市示威者向百步梯方向撤退。由於設有路障，巴士無法進入新城市廣場巴士站。

【1758】屯門：防暴警於屯門柏麗廣場附近施放一發手擲式催淚彈，期間多次舉槍。據悉當時街坊於屯門大會堂一帶指罵警方濫暴。其間，屯門上空一直有直升機盤旋。

沙田新城市示威者向百步梯方向撤

【1758】上水： 約50人於上水警署門前聚集，大致平靜。

【1750】荃灣：示威者，以垃圾桶及附近足球場的龍門在荃灣法院大樓十字路口堵路。

【1749】沙田：防暴警進人沙田站內，示威者於站外連城噴滅火筒。

【1742】屯門：大批防暴警於屯門泳池一帶清場，示威者散去。

【1738】沙田：示威者衝出大埔公路沙田段設路障，沙田正街亦設路障。

【1731】沙田：有示威者從沙田新城市下巴士總站搬鐵欄在大埔公路沙田段一帶設路障，遇到一架警車到達，有警員下車，隨即拔出配槍，指著示威者大約五秒，隨後收起，示威者散去。

【1721】荃灣：站長不願回答關站原因，聲稱無車，籲大家合作，市民不滿其說法，市民見站內有警察，批評站長講大話，現場市民不滿緊急關站，要市民「捐窿」離開。

警員擎佩槍指向示威者。

+ 3 + 2

下午五時，沙田鄉事會路有警車被汽油彈擊中。

【1720】沙田：示威者在源禾路及担杆莆街交界，用從新城市內的餐廳搬來的桌椅設置路障，其後離去。

【1715】上水：上水有店舖落閘，龍豐都半閘

【1710】沙田：新城市與中央公園對出，剛剛開始堵路。

【1710】荃灣：荃灣站落閘。街坊不滿港鐵無預警措施突然關站，並着人離開，斥做法不妥，大約有30人在B出口聚集。【1700】沙田：一輛警車於沙田鄉事會路遭汽油彈擊中。

【1653】大埔：約十名示威者在太和路拆鐵馬。

【1650】荃灣：防暴警於新之城橋上施放少3枚催淚彈及胡椒球槍。

【1645】沙田：示威者從店舖內取來單據紙，在空白的紙上寫上「五大訴求，缺一不可」、「Free Hong Kong」等訴求，其後將紙條在商場內掛起。另外，有示威者於新城市廣場的華為進行破壞。

【1645】荃灣：新之城橋上留有血跡。

【1644】大埔：防暴警後撤，有數名示威者走前。

【1638】荃灣：防暴警於新之城橋上進行驅散。

【1637】大埔：一名男子突然走前脫去上衣挑釁警察，遭旁邊的人士及守護孩子成員拉走，叫他冷靜「唔值得呀」。

【1636】上水：上水多輛停泊於彩園路的警車駛入旭蒲苑。

【1629】沙田：示威者於担杆莆街源及禾路交界有路障。部分示威者進入好運中心的元氣壽司店，打破玻璃門窗，玻壞店內的桌椅、收銀機、廚房裝備，其後離去。

【1621】荃灣：沙咀道大河道發射最少兩枚催淚彈。

【1620】沙田：新城市廣場美心集團旗下食肆潮庭遭毀壞，玻璃被打破，餐桌、餐具等被打爛。

【1620】大埔：示威者在太和路另一邊堵路。

【1616】大埔：防暴警察在十字路口兩次舉起黑旗及長槍。

【1614】荃灣：有人高空擲物，防暴警在無舉旗警告下，施放最少兩枚催淚彈，多人被催淚煙影響，當中不少是街坊。

防暴警於沙田文禮閣外施放多枚催淚彈。（黃桂桂攝）

【1559】沙田：大約一百名示威者沿城門河往車公廟方向行，其後遭警察前後包抄，示威者打算與衝擊文禮閣城門河畔的約十名警察正面衝突，在距離警察約數十米外，警察無預警下施放三枚催淚彈，示威者向後散去。

【1553】荃灣：，五至六名男子於荃灣廣場外辱罵警員，遭防暴警拘捕。

【1544】沙田：部分示威者途經文化博物館旁一條橋，對面有近十個警察，示威者用樹枝等封橋

【1544】屯門 ：兆康站職員稱，由於屯門區有堵路情況，所以巴士服務會受影響，鐵路服務暫未受影響，同時將兆康站A出口其中一邊大閘拉上，另一大閘則落了四分一。

【1535】沙田：約百多示威者沿城門河往大圍方向前進。沙官對開橋頭車公廟站旁有防暴，有示威者開始上裝備。文禮閣防暴向示威者舉槍，示威者散去。

【1538】大埔：示威者向警扔曱甴，防暴警推進。

【1537】荃灣：現場消息指，示威者在荃灣廣場元氣破壞，防暴到場，旁邊叫囂人士被捕，警方拘捕5至6名示威者。

防暴警舉藍旗 衝入大埔廣場制服一男子

+ 4 + 3 + 2

【1530】屯門 ：警方在青雲路拘捕兩人。



【1529】大埔：警方突然向前推進，在超級城對開再拘捕至少兩男一女，戴上索帶。



【1527】沙田：部分示威者離開新城市，往沙田公園方向跑。部分人說去車公廟。



【1527】上水：防暴警員退後，期間一度向市民平舉橡膠子彈槍，亦有警員表示「第一日已經比人起咗底，影啦。」



【1519】沙田：有黑衣人破壞新城市內一閉路電視，並用噴漆將其鏡頭噴黑。



【1515】上水：警方一度施放胡椒噴劑，誤傷一名老翁，無人被捕。



【1515】沙田：沙田站新城市出口四個消防閘中其中三個已落閘，只剩一個閘口讓市民出入，另外，沙田站B出口仍然運作。沙田港鐵站的商舖亦落閘。



【1515】荃灣：警方在荃景圍對開設置路障，截查車輛。

【1508】沙田： 沙田站新城市出口落防火閘。



【1507】大埔：警方拘捕一名中四男生，又舉起藍旗，指在場市民涉非法集會，呼籲示威者離開，否則以武力驅散。

【1504】上水：龍豐藥房被破壞，示威者又毀壞上水站閉路電視，防暴到場。



【1500】大埔：防暴警員截停搜查至少兩名男子，包括一名中四學生，指在其背包中搜出索帶、防毒面罩。警察質問男生：「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」



【1455】警方表示下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。



【1451】荃灣：數以百人於路德圍聚集叫口號。



【1450】屯門大興政府合署被毀，示威者快閃拆去圍板入內「裝修」後離開。



【1448 】沙田：沙田站一度有示威者扔雜物進往紅磡方向路軌，港鐵職員及後在場清理。港鐵站已落閘。沙田新城市八樓落閘，八樓內三間餐廳，即北京樓、翠園及潮庭皆隸屬於美心集團。



【1444】屯門：近百人走出屯門鄉事會路，設路障後離去。



【1443】上水：優品360被噴字。



【1440】荃灣：警方將一名男子帶上警車。大批防暴警員聚集地皇廣場外，有多名街坊在場指罵警員。



【1430】大埔：大批防暴警員聚集大埔廣場外，舉起藍旗，指在場示威者正參與非法集結，然後衝入大埔廣場內，到二樓制服一名男子。

食環署清理荃灣連儂橋

【1430】沙田：有市民大喊：「有冇人飲喜茶？」然後一群人走到喜茶店外。有男子說：「入去睇下有咩飲先。」他打算進間時，喜茶落閘，有黑衣人上前欄著，不讓店員落閘，並說：「我想飲喜茶，點解唔畀我飲？」



【1429 】逾百集會人士原打算走出屯門市廣場，但十多名防暴警察在場戒備。集會人士退回商場內。



【1425】大埔：一批約20名防暴警員持槍在大埔超級城外巡邏，又敲打盾牌，追逐商場出來的示威者。示威者其後返回商場。



【1420】沙田：有人拿出「stand with Hong Kong stand with morey」橫額，靜坐人士起立拍手，其後黑衣人把橫額掛在大電視上。



【1416】沙田：百餘名市民在新城市廣場中庭靜坐，並呼籲在樓上的市民「落嚟坐！」

【1415】大埔：未有營業的超級城Starbucks，招牌被示威者噴漆，現場響起警鐘。



【1413】屯門：屯門市廣場近200人聚集，不少人戴上口罩，高呼「光復香港，時代革命」、「六大訴求，缺一不可」。現場唱起《願榮光歸香港》。現場開始呼籲在場人士「攝衫」，不少中年婦女響應呼籲。



【1406】大埔：優品360拉閘，部分黑衣示威者上前阻止，又撐起雨傘遮擋容貌，店舖最終在保安員協調下成功拉閘。示威者在優品360閘外噴上口號。在旁的餐廳「茶木」亦相應拉閘。

【1403】上水：原來在商場聚集的示威者開始行走，有商戶落閘，旅客奔走。



【1400】屯門：屯門市廣場有逾百人於商場中庭聚集，氣氛平靜。



【1354】上水：示威者向拖喼旅客叫「就嚟冇車搭」、「返大陸啦」、「多謝支持平反六四」。約百人聚集上水廣場地下，準備外出遊行。

【1353】沙田：新城市廣場有近百名市民聚集，大叫「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號。大部分商店仍照常營業。



【1335】大埔：在大埔超級城，過百名示威者站立於各層，高叫「香港人 反抗」等口號，有人摺紙鶴置於中庭位置，亦有人穿上全身黑色服裝。近月被針對的美心集團，旗下元氣壽司未有營業。至於被指由福建幫經營的優品360如常營業，但落下兩道閘門。示威者播放《願榮光歸香港》、《肥媽有話兒》等歌曲。

【1328】荃灣：食環署外判清潔工清理荃灣港鐵站對開連儂天橋，幾近全部掃清。



【1327】上水：示威者大叫「光復香港 時代革命」等口號，其中 有人舉美國旗。

【1321】上水：上水廣場有十數名黑衣人在三樓聚集，未有行動。



【1250】沙田：未見黑衣人聚集，新城市廣場超過九成舖頭照常營業，美心集團旗下的翠園、潮庭、simplylife亦全部照常營業，翠園外面有不多於十人等位。



【1030】上水：上水廣場大部分商戶正常營業，並表示未有聽過商場有任何開放時間的特別安排，顧客多為拖喼旅客；Starbucks職員指，今日Starbucks只開放至12時。