【禁蒙面法】18區和你拖2.0　市民戴連登豬、Pepe面具抗蒙面法

反修例風波持續逾四個月，今晚（18日）有網民發起18區「和你拖2.0面具人鏈」 ，呼籲市民戴面具於港鐵沿線，包括荃灣線、觀塘線、港島線、馬鞍山線及東鐵線，於出口位置築成人鏈，活動反對「禁蒙面規例」、《緊急法》及聲援中槍學生。 活動於晚上7時集合，多區港鐵站包括荃灣、沙田及大圍站外均湧現參與人士築起人鏈，他們戴起面具及口罩，當中不乏卡通化的面具如Pepe青蛙、小熊維尼、連登豬等，亦有名人面具如彭定康及習近平。有市民於沙田車公廟對開築起人鏈，於城門河與大圍排起的人鏈連結，又亮起手機燈映照城門河，其間不時高叫口號表達訴求。

+ 3 + 2

荃灣的市民打開手機燈，高叫「星期日尖咀見」（陳浩然攝）

沙田近百名參與人士於百步梯位置聚集，其後沿城門河向車公廟方向進發。（廖俊升攝）

傍晚6時許，沙田新城市廣場已有不少人聚集，他們穿上黑色衣物或校服，部分人戴上口罩或面具，包括電影《V煞》、「連登豬」等面具，並於廣場中庭位置放置文宣，有人在現場即席畫畫及裁剪，自製特色面具。於晚上約7時，參與人士先於百步梯集合，其後起行沿城門河向車公廟方向進發。到達車公廟站外，約200人築成人鏈。

沙田、大圍人鏈「We connect」

同時於大圍港鐵站外，數十人開始築起人鏈，有人派發面罩，現場亦有人播放歌曲「願榮光歸香港」純音樂及Speechless廣東話版等歌曲。其後參與人士陸逐加入，人鏈延伸至近城門河時與沙田人鏈連結，兩旁人鏈舉起手機燈互相輝映。其間參與人士又低頭默哀3分鐘。晚上近9時，參與人士陸逐向大圍站及新城市廣場方向散去，沿途不時高叫口號。

大圍有參與人士戴上彭定康面具。（余睿菁攝）

（網上圖片）