【10.19集會】中環國際人道救援祈禱會　數千人發SOS訊號

反修例風波引發多場激烈警民衝突，屢發生急救員被捕、疑有傷者被阻礙救援等事件。今晚（19日）愛丁堡廣場有人發起國際人道救援祈禱會，祈禱會獲警方發出不反對通知書。祈禱會由晚上7時開始，逾千人出席集會。集會期間有牧師帶領進行祈禱及分享，主辦單位播放反修例運動的整合片段時，現場一片寂靜，之後有不同人士陸續上台，以多國語言朗讀人道救援宣言，最後出席祈禱會的人以電筒發出SOS的求救訊號，呼籲國際救援隊加入香港救援行列。

在場人士亮著手機燈，發放白光及紅光，並高叫「Five demands, not one less」（余睿菁攝）

開始集會前，主持先提醒參與集會人士《禁止蒙面規例》已生效，規例規限公眾集會遊行人士不可戴口罩，請參與人士自行考慮清楚戴口罩參加集會風險。現場所見，有不少人戴上口罩。 劉志雄牧師首先上台分享，他指人的價值是因為來自上帝創造，因此人的生命比一切更重要。聖經講明不可留無辜人的血，若留無辜人的血需要承受很嚴重的後果。劉志雄牧師續指，需要尋求公義，今日呼喚國際關注，不要被仇恨支配，分享聖經上「以眼還眼，以牙還牙」，即是不要讓仇恨升級，堅持美善，為無辜者尋求公道，呼籲港人堅持到底。劉志雄牧師帶領在場人士祈禱，不少人低頭祈禱。

有市民利用光管砌上「FREE HK」（余睿菁攝）

大會其後播放6月至今反修例風波的片段，現場一片寂靜。陳恩明牧師在台上分享，他指進場時聽到很多粗口，笑稱這些粗口在祈禱會上很需要。他解釋SOS第一個S意思是消罪，第二個S是Save our soul。現場有人高舉英國、美國國旗，有市民利用光管砌上「FREE HK」現場主持朗讀國際人道救援宣言，宣言指至今有1144人因自殺而離世，有示威者被執法者過分武力對待，甚至被阻礙救援，希望國際聽到呼叫，派員到港加入救援，邀請國際救援隊與香港同行。

不同人士陸續以各種語言上台宣讀宣言，包括法文、普通話、德文、日文及韓文，之後在場人士發放「三短、三長、三短」的SOS求救信號。有在場人士與老人家發生小口角，老人家後腦被噴黑。至晚上8時，部分參與祈禱會人士開始散去，沿途高叫口號。有市民以流動白板設立「天國家書」，供市民寫信，有人以色士風吹奏「願榮光歸香港」，在場人士合唱。有防暴警員於現場戒備，其後離去。