【10.20遊行】油尖旺100組交通燈失靈　運輸署交通實況CCTV亦被毀

反修例示威風波至今4個多月，舉行過逾百場示威遊行，示威者於集會現場對鏡頭甚為敏感，避免有人拍攝大頭照，令示威者被「點相」。昨日（20日）九龍大遊行中，示威者一見有疑似攝影功能的閉路電視時，便將其破壞，有運輸署的交通管制及監察系統閉路電視裝置被破壞。
昨日遊行由尖沙咀梳士巴利道公園起步，遊行隊伍行至梳士巴利道近彌敦道時，有示威者發現路邊一支柱上裝有閉路電視時，試圖將電柱破壞。（資料圖片）
昨日遊行由尖沙咀梳士巴利道公園起步，遊行隊伍行至梳士巴利道近彌敦道時，有示威者發現路邊一支柱上裝有閉路電視，有人立即叫遊行人士打開雨傘，提高警覺以免被攝錄，亦有人嘗試將電線剪斷，令閉路電視失靈。
記者翻查資料，該閉路電視應為運輸署的交通管制及監察系統，根據運輸署網頁，全港共有183個類似的閉路電視，以便運輸署監察交通情況，並在發生緊急情況時採取補救措施，而市民可以透過透過交通實況，香港乘車易及香港行車易觀看以上閉路電視影像，以了解交通實況。記者發現，運輸署網頁「交通情況快拍」內，梳士巴利道近彌敦道的閉路電視暫時未能提供服務，市民未能上網了解該路段的即時交通情況。
梳士巴利道近彌敦道的閉路電視昨被破壞後，今日暫時未能提供服務，不能上網了解該路段的即時交通情況。（陳蕾蕾攝）
將疑似閉路電視的部分燒毀。（陳蕾蕾攝）
昨日遊行隊伍沿彌敦道由尖沙咀行至油麻地一帶，至下午五時許，有示威者在佐敦裕華國貨外又發現一支疑裝有鏡頭的柱，示威者將整支柱推倒，又將疑似閉路電視燒毀，據了解，該支柱同屬運輸署用於監察車輛的閉路電視裝置。
有示威者在佐敦裕華國貨外又發現一支疑裝有鏡頭的柱，示威者將整支柱推倒。（陳蕾蕾攝）
周日遊行 100組交通燈受破壞
運輸署除監察路面交通情況的閉路電視裝置被破壞，昨日遊行中亦有100組交通燈受破壞或干擾，當中93組尚待恢復運作，主要在油尖旺區，包括彌敦道、廣東道、旺角道、佐敦道、亞皆老街及窩打老道等。運輸署已聯絡有關部門，在安全及可行情況下，自昨晚起竭力進行搶修工作。預計維修交通燈的工作需要一段時間才會完成，駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全。為駕駛人士及過路行人設想，署方再次呼籲停止破壞交通燈設施。
昨日遊行中亦有100組交通燈受破壞或干擾，當中93組尚待恢復運作。 （陳蕾蕾攝）