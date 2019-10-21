【10.20遊行】油尖旺100組交通燈失靈　運輸署交通實況CCTV亦被毀

反修例示威風波至今4個多月，舉行過逾百場示威遊行，示威者於集會現場對鏡頭甚為敏感，避免有人拍攝大頭照，令示威者被「點相」。昨日（20日）九龍大遊行中，示威者一見有疑似攝影功能的閉路電視時，便將其破壞，有運輸署的交通管制及監察系統閉路電視裝置被破壞。

昨日遊行由尖沙咀梳士巴利道公園起步，遊行隊伍行至梳士巴利道近彌敦道時，有示威者發現路邊一支柱上裝有閉路電視時，試圖將電柱破壞。（資料圖片）

昨日遊行由尖沙咀梳士巴利道公園起步，遊行隊伍行至梳士巴利道近彌敦道時，有示威者發現路邊一支柱上裝有閉路電視，有人立即叫遊行人士打開雨傘，提高警覺以免被攝錄，亦有人嘗試將電線剪斷，令閉路電視失靈。

記者翻查資料，該閉路電視應為運輸署的交通管制及監察系統，根據運輸署網頁，全港共有183個類似的閉路電視，以便運輸署監察交通情況，並在發生緊急情況時採取補救措施，而市民可以透過透過交通實況，香港乘車易及香港行車易觀看以上閉路電視影像，以了解交通實況。記者發現，運輸署網頁「交通情況快拍」內，梳士巴利道近彌敦道的閉路電視暫時未能提供服務，市民未能上網了解該路段的即時交通情況。