【721三個月】防暴警元朗催淚彈放題　警犬無裝備「硬食」毒煙

警方昨在元朗施放多枚催淚彈。(李智智攝)

「721元朗黑夜」，白衣人於元朗西鐵站進行無差別傷人至今已三個月。時至昨日「721三個月靜坐」，大批防暴警員則帶上全副裝備，在元朗區內進行驅散。當中，少不了的是裝有低致命彈藥的長槍、胡椒噴劑，亦有示威遊行必備的催淚彈。參與行動的警員當然配有足夠防護裝備，阻燃制服、防毒面具等，但一直身處前線的警犬，卻赤裸裸暴露在催淚氣體中，在警員用狗繩拉扯下慌忙亂走。

昨日(10月21日)晚上10時許，警方在元朗大馬路多處施放催淚彈，化學白煙四起。舉槍之前，在場警務人員均配戴上防毒面罩，惟同行的兩頭警犬，卻毫無任何防護裝備。受風勢影響，部份白煙飄回警員陣線前，其中一頭警犬疑吸入催淚氣體受到刺激，慌張地走來走去，警員要扯住狗纜控制其行為。就現場所見，上述兩頭警犬，所幸即場未見有任何不良反應。

今次並非首次有警犬出現在催淚彈施放現場。早在8月初，黃大仙紀律部隊對開有警員進行驅散時，亦出動過兩頭警犬，當時警方亦無為警犬作出任何防護裝備配置。有獸醫指出，催淚煙的化學成份，會令動物造成眼部不適、不停流口水、咳嗽、皮膚發熱等，其實與人體遇上催淚煙的反應相似，但動物體型較人類細小，影響更大，如會令動物雙眼發炎、皮膚發炎等，相當難受。

在外國，警犬或軍犬等，在執行需要使用催淚煙的行動時，其領犬員會為牠們配備防毒面罩、護目鏡、鞋、以及防彈衣等。據知香港警方的特別任務連(即「飛虎隊」)，有經過專門訓練的警犬，牠們亦有類似的防護裝備可使用。

《香港01》正向警方查詢相關事宜。