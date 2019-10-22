【721三個月】元朗警犬無裝備吸催淚煙　 警：無接獲警犬不適報告

昨日（21日）晚上10時許，警方在元朗大馬路多處施放催淚彈，在場警務人員均配戴上防毒面罩，惟同行的兩隻警犬卻毫無任何防護裝備，被迫吸入催淚氣體，其中一頭警犬疑受到刺激，慌張地走來走去。警方回覆查詢時表示，近日警方並無接獲領犬員就警犬執勤後不適的報告，會繼續留意警犬的健康情況。

警方回覆查詢時表示，所有警犬均接受嚴格訓練，一般會調派到衝鋒隊及警區負責巡邏工作。警方會因應行動需要，適時調派警犬支援前線人員維持治安及應付突發事件。近日警方並無接獲領犬員就警犬執勤後不適的報告。警犬隊人員會繼續留意警犬的健康情況，並與相關部門緊密聯繫，確保犬隻健康。

警方昨晚於元朗帶同警犬執勤。（資料圖片）

早在8月初，黃大仙紀律部隊對開有警員進行驅散時，亦出動過兩隻警犬，當時警方亦無為警犬戴上任何防護裝備，警方亦曾於長沙灣警署外發射催淚彈，多名警員隨即戴上防毒面具步出警署，當中包括至少一隻沒有配戴任何裝備的警犬。

警方曾於8月例行記者會上表示，警方出動警犬前有充足考慮，亦有嚴格指引。他又指，警犬會定期由獸醫檢查身體，又指目前沒有警犬受傷。對於警犬會否因上前線而有機會吸入催淚煙，謝表示：「睇唔到警犬身體有任何問題！」

有獸醫指出，催淚煙的化學成份，會令動物造成眼部不適、不停流口水、咳嗽、皮膚發熱等，其實與人體遇上催淚煙的反應相似，但動物體型較人類細小，影響更大，如會令動物雙眼發炎、皮膚發炎等，相當難受。